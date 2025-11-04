Aca Lukas opleo po Nedi Ukraden: 'U Sarajevu Sarajka, u Zagrebu Hrvatica, u Beogradu Srpkinja'

Folk pjevač Aca Lukas (57) ponovno je podigao prašinu u regionalnoj javnosti, ovoga puta gostujući u podcastu "B-13" makedonskog showmana Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13. Bez dlake na jeziku, Lukas se obrušio na svoju dugogodišnju kolegicu Nedu Ukraden (75), iznoseći niz šokantnih komentara na račun njezina identiteta i karijere.

"Medicinski fenomen" rođen u tri grada

Glavna meta Lukasovih kritika bio je, kako on to naziva, "višestruki identitet" Nede Ukraden. Pjevač je na bizaran i uvredljiv način pokušao dočarati kako on doživljava njezino javno predstavljanje, ovisno o tome u kojem se gradu bivše države nalazi.

"Ova jedna se, čovječe, rodila... Godinama nešto priča, kad god je slušam negdje, recimo, u Sarajevu je, ona kaže da je iz Sarajeva. Kad je u Zagrebu, priča da je Zagrepčanka, a kad je u Beogradu – onda je Beograđanka", započeo je Lukas svoje izlaganje, dok se voditelj Boki 13 nije prestajao smijati.

No, pjevač se tu nije zaustavio, već je nastavio s nevjerojatnom anegdotom kojom je pokušao "objasniti" ovu pojavu. "Imam dojam da je njezina majka toliko dugo imala trudove, da je počela rađati u Sarajevu i da su Nedi noge ispale u tom gradu. Dok su došli do bolnice u Zagrebu, ispao joj je trup, a glavu je na kraju ostavila u Beogradu. Tako se rodila u tri grada odjednom! Samo tako mogu razumjeti nju i to što priča", ispričao je Lukas u dahu.

Svoju bizarnu teoriju zaključio je tvrdnjom da je Neda Ukraden zapravo "medicinski fenomen", ponavljajući kako je osobno čuo njezine izjave u različitim gradovima. "Stvarno sam je čuo kako je u Sarajevu rekla da je Sarajka... Pa je onda u Zagrebu rekla da je Zagrepčanka, pa zatim Beograđanka u Beogradu! Čudan mi je taj krug, biološki i fizički, cijeli taj porod koji se dogodio u tri grada", zaključio je.

Dugogodišnji sukob i stare zamjerke

Ovaj napad u podcastu nije izolirani incident. Odnosi između Ace Lukasa i Nede Ukraden zategnuti su već godinama, a medijska prepucavanja postala su gotovo uobičajena. Lukas je i ranije javno kritizirao stariju kolegicu, a jedan od najpoznatijih sukoba dogodio se kada je komentirao njezin glazbeni izričaj i pokušaj praćenja modernih trendova.

U jednoj televizijskoj emisiji, Lukas je ustvrdio kako Neda "imitira mlađe kolegice" i da to izgleda "smiješno". Posebno se osvrnuo na njezin spot za pjesmu "Bomba".

"Naša estrada ima jedan veliki problem. Kad se pojave novi trendovi, ovi stariji pokušavaju ići u te trendove, pa nastanu ekstremni ispadi, kao što je, recimo, onaj spot Nede Ukraden. To je ekstremni ispad jedne žene koja je bila velika zvijezda i imala najveći hit svih vremena – 'Zora je', koji je bio najprodavaniji u povijesti stare Jugoslavije", rekao je tada Lukas, dodavši: "Onda ona snimi pjesmu i obuče se kao Mia Borisavljević s tih sto godina, koliko već ima, i izgleda smiješno. Ne mislim ništa ružno o njoj, nego hoću reći – vidjela žaba da se konj potkiva, pa i ona digla nogu. Ne, ne može."

Ovakve izjave jasno pokazuju da Lukasova netrpeljivost prema kolegici ima dublje korijene i da je gostovanje kod Bokija 13 bila samo još jedna prilika da javno iznese svoje mišljenje, bez obzira na to koliko ono bilo kontroverzno. Platforme poput YouTubea postale su idealno mjesto za ovakve istupe.

