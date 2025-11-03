SRETAN ROĐENDAN /

Tiho slavi 57., ali zato njegov stan vrišti luksuz: Dom Ace Lukasa košta pola milijuna eura

Tiho slavi 57., ali zato njegov stan vrišti luksuz: Dom Ace Lukasa košta pola milijuna eura
Foto: Antonio Ahel/pixsell

Na terasi ima hidromasažnu kadu za šest osoba

3.11.2025.
14:14
Hot.hr
Antonio Ahel/pixsell
Srpski pjevač Aca Lukas (57) danas obilježava svoj rođendan, a iako je ranije volio proslaviti ovaj dan s publikom na koncertima, sada to čini u intimnijem krugu. Mnogi nisu znali koliko godina točno puni, no Lukas je rođen 3. studenog 1968. godine, što znači da puni 57 godina. 

Tiho slavi 57., ali zato njegov stan vrišti luksuz: Dom Ace Lukasa košta pola milijuna eura
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Karijera i status na glazbenoj sceni

Aca Lukas, pravim imenom Aleksandar Vuksanović, jedan je od najpoznatijih izvođača pop-folk i turbo-folk glazbe na Balkanu. Karijeru je započeo krajem 1980-ih, nastupajući na beogradskim splavovima i klubovima, a prvi album “Ponos i laž” objavio je 1994. godine.

Tiho slavi 57., ali zato njegov stan vrišti luksuz: Dom Ace Lukasa košta pola milijuna eura
Foto: Neva Zganec/pixsell

Poznat je po energičnim nastupima i velikim koncertima, ali i burnom privatnom životu koji često privlači pažnju medija. Kroz karijeru se suočavao s izazovima poput problema s kockom, no i dalje ostaje jedna od najprepoznatljivijih ličnosti regionalne glazbene scene.

Tiho slavi 57., ali zato njegov stan vrišti luksuz: Dom Ace Lukasa košta pola milijuna eura
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Luksuzni stan na Voždovcu

Pjevač je nedavno renovirao svoj luksuzni stan na Voždovcu u Beogradu, za što je izdvojio oko 250.000 eura. Stan je kupljen prije deset godina za pola milijuna eura, a sada je uređena sva unutrašnjost po Lukasovom ukusu, rekao je u Ami G show-u. 

Na terasi se nalazi ogroman jacuzzi za šest osoba, što daje dojam mini-bazena, a u stanu se nalaze četiri kupaone s modernom talijanskom keramikom, prostrana spavaća soba, gostinske sobe i privatni studio s gluhom sobom. Interijer je uređen u bež i pastelnim nijansama, a pjevač ističe da najviše vremena voli provoditi u kući.

Privatni život

Aca Lukas je poznat i po turbulentnom privatnom životu, skandalima i javnim priznanjima svojih poroka. Bio je u braku od 2010. do 2019. sa Sonjom Vuksanović s kojim ima četvero djece. Godine 2017. supruga Sonja je prijavila Acu Lukasa za nasilje, navodeći da ju je udario, a slučaj je privukao veliku pažnju medija.

POGLEDAJTE VIDEO:Retro ljepotice i brkati zavodnici: Pogledajte kako izgleda set serije koja će vas osvojiti

Aca LukasRodendan Proslava
Tiho slavi 57., ali zato njegov stan vrišti luksuz: Dom Ace Lukasa košta pola milijuna eura