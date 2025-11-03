Tiho slavi 57., ali zato njegov stan vrišti luksuz: Dom Ace Lukasa košta pola milijuna eura

Srpski pjevač Aca Lukas (57) danas obilježava svoj rođendan, a iako je ranije volio proslaviti ovaj dan s publikom na koncertima, sada to čini u intimnijem krugu. Mnogi nisu znali koliko godina točno puni, no Lukas je rođen 3. studenog 1968. godine, što znači da puni 57 godina.

Karijera i status na glazbenoj sceni

Aca Lukas, pravim imenom Aleksandar Vuksanović, jedan je od najpoznatijih izvođača pop-folk i turbo-folk glazbe na Balkanu. Karijeru je započeo krajem 1980-ih, nastupajući na beogradskim splavovima i klubovima, a prvi album “Ponos i laž” objavio je 1994. godine.

Poznat je po energičnim nastupima i velikim koncertima, ali i burnom privatnom životu koji često privlači pažnju medija. Kroz karijeru se suočavao s izazovima poput problema s kockom, no i dalje ostaje jedna od najprepoznatljivijih ličnosti regionalne glazbene scene.

Luksuzni stan na Voždovcu

Pjevač je nedavno renovirao svoj luksuzni stan na Voždovcu u Beogradu, za što je izdvojio oko 250.000 eura. Stan je kupljen prije deset godina za pola milijuna eura, a sada je uređena sva unutrašnjost po Lukasovom ukusu, rekao je u Ami G show-u.

Na terasi se nalazi ogroman jacuzzi za šest osoba, što daje dojam mini-bazena, a u stanu se nalaze četiri kupaone s modernom talijanskom keramikom, prostrana spavaća soba, gostinske sobe i privatni studio s gluhom sobom. Interijer je uređen u bež i pastelnim nijansama, a pjevač ističe da najviše vremena voli provoditi u kući.

Privatni život

Aca Lukas je poznat i po turbulentnom privatnom životu, skandalima i javnim priznanjima svojih poroka. Bio je u braku od 2010. do 2019. sa Sonjom Vuksanović s kojim ima četvero djece. Godine 2017. supruga Sonja je prijavila Acu Lukasa za nasilje, navodeći da ju je udario, a slučaj je privukao veliku pažnju medija.

