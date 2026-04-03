Tko je mama, a tko kći? Neda Ukraden uz kćer Jelenu oduševila javnost mladolikim izgledom

Neda Ukraden (75) provela je pravu obiteljsku večer u Beogradu, gdje je nastupila u poznatom restoranu "Dva jelena". Umjesto klasičnog solo izlaska, pjevačica je večer pretvorila u lijepo zajedničko druženje, a najveća podrška bili su joj njezina kći jedinica Jelena Bilbija Minović i zet Predrag Peca Minović.

Neda je zablistala u upečatljivoj ljubičastoj kombinaciji koja je dodatno naglasila njezin mladolik izgled i energiju. Uz elegantan styling i prepoznatljiv osmijeh, pjevačica je izgledala toliko svježe i dotjerano da su mnogi pomislili kako više izgleda kao da joj je Jelena sestra nego kćer.

Poslovna žena i majka troje djece

Jelena nije krenula majčinim glazbenim stopama. Umjesto toga, postala je uspješna poslovna žena koja radi kao direktorica marketinga, a u Beogradu je i vlasnica salona za uljepšavanje. Njezin najveći životni uspjeh, kako često ističe njezina majka, jest skladna obitelj koju je stvorila. Od 2009. godine u braku je s Predragom Pecom Minovićem, s kojim ima troje djece: blizanke Aleksandru i Nedu, rođene 2012., te sina Dušana. Imena djevojčica nose posebnu simboliku, Neda je ime dobila po baki, a Aleksandra po djedu s očeve strane.

Neraskidiva veza s majkom i jedinstven obiteljski život

Odnos između Nede i Jelene oduvijek je bio iznimno prisan. Pjevačica je u nekoliko navrata izjavila kako je Jelena glavni razlog zbog kojeg se nakon razvoda od Jeleninog oca, pokojnog redatelja Milana Bilbije, više nije udavala. Njihova povezanost danas je vidljiva i u jedinstvenom obiteljskom aranžmanu - Neda živi u istom prostranom stanu u Beogradu s Jeleninom obitelji.

Često se šale kako je stan toliko velik da se ponekad moraju dozivati telefonima. Jelena svoju majku opisuje kao "ženu zmaja" na sceni, ali i kao nježnu baku kod kuće. Neda, s druge strane, ne skriva koliko je ponosna na kćer te gaji izuzetno blizak odnos sa zetom Predragom, kojeg doživljava kao sina. Kao dokaz poštovanja, on je na ruci istetovirao Nedin potpis.

POGLEDAJTE VIDEO: Originalan potez s Malte: Za odricanje od automobila država plaća pravo bogatstvo, ali postoji kvaka