Boris Mišević u autorskom formatu: 'U ovom projektu pokazat ćemo i dio mog privatnog života'

Postoji taj jedan specifičan tip ljudi koji mogu stajati usred kaosa, bure, gužve, političkog cirkusa ili potpuno nepredvidive terenske situacije i svejedno djelovati kao da su došli na kavu. Boris Mišević je godinama upravo taj lik na RTL-u. Onaj kojeg gledate dok se iza njega događa potpuni raspad sistema, a on i dalje smireno govori u kameru kao da je najnormalniji dan na svijetu.

I možda baš zato ima smisla da je nakon 12 godina Informativnog programa odlučio napraviti nešto potpuno svoje. Nešto što ne izgleda kao televizija kakvu znamo. Ali nije ni klasični influencer sadržaj. Nego nešto puno zanimljivije...

Pomalo kaotično. Malo reality. Malo vlog. Malo “što se upravo događa”. A zapravo vrlo precizno pogođen format za internet 2026. godine. Jer publika danas više ne želi samo gledati sadržaj. Želi osjećaj da je tamo. U autu. Na terenu. U razgovoru. U situaciji koja nije ispolirana do sterilnosti.

A upravo to Boris sada i daje.

“Dugo smo radili na ovome i jako sam zadovoljan finalnim proizvodom. U ovom projektu sve stavljam na stol jer će ljudi vidjeti i dio mog privatnog života, navika i osobnih stavova”, govori Boris. I iskreno? To se osjeti odmah.

Ovaj format funkcionira upravo zato što djeluje kao da se stvari događaju u realnom vremenu. Malo nepredvidivo. Malo adrenalinski. Puno iskrenije nego što smo navikli.

Vidjet ćemo kadrove koji inače nikad ne završe u emitiranju. Hrvatsku koja ne izgleda kao generička turistička reklama. Ljude, reakcije, spontane trenutke i onu vrstu energije zbog koje najbolji sadržaj danas više ne nastaje u studiju nego negdje između puta, terena i trenutka kad kamera “slučajno” ostane upaljena.

“Ono što radimo i kako radimo komunicirat ćemo iskreno i bez fige u džepu”, kaže Boris.

I upravo je to vjerojatno najpametniji dio cijele priče.

Publika danas nanjuši fejk emociju brže nego ikad

Ljudi više ne žele savršeno upakirane rečenice ni umjetni hype. Žele osobnost. Žele karakter. Žele osjećaj da gledaju nekoga tko se ne ponaša kao proizvod.

A Boris je oduvijek imao tu kvalitetu da djeluje kao čovjek kojeg biste mogli sresti negdje na benzinskoj usred puta prema moru i završiti s njim u trosatnom razgovoru o životu, politici, Hrvatskoj, ljudima i najboljoj janjetini uz magistralu.

U prijevodu, idealno za internet.

I da, bit će tu svega. Putovanja, terena, smijeha, spontanih scena, trenutaka koji će završavati po TikToku i reelovima brže nego što će ih algoritam stići procesuirati. Ali ono što ovaj projekt zapravo daje nije samo sadržaj. Daje osjećaj slobode.

Onaj osjećaj kad netko konačno makne filtere, ugasi autocenzuru i odluči raditi stvari po svom. Sudeći po prvim reakcijama, Boris Mišević vrlo vjerojatno nema razloga za brigu. Pogledajte prvu epizodu na RTL YouTube kanalu i... uživajte!