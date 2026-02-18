Sjećate se Darije Knez Rukavine? Bila je omiljeno lice TV-a, a danas živi potpuno drukčije

Daria Knez Rukavina (47) hrvatska je glumica i voditeljica koju šira publika i danas najviše pamti kao zaštitno lice prve hrvatske sezone Big Brother, emitirane 2004. godine na RTL, a i zbog popularnih televizijskih serija u kojima je 2000-ih bila jedna od glavnih zvijezda.

Iako se danas rijetko pojavljuje na malim ekranima, ostala je upamćena kao jedno od onih televizijskih lica koja su obilježila jedno razdoblje – tiho, pristojno i s puno topline. Gdje je sada i čime se bavi Daria Knez Rukavina?