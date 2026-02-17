Grozne scene! Teška nesreća u Novom Zagrebu: Auto završio na krovu, stigli vatrogasci i policija

Teška prometna nesreća dogodila se u večernjim satima na Aveniji Većeslava Holjevca u Novom Zagrebu.

"Prolazili smo i vidjeli automobil na krovu. Za nama su došli policija i vatrogasci", rekao je čitatelj za 24sata.

Prema prvim informacijama, jedan od automobila je završio na krovu odmah uz autobusno stajalište. Iz njega se dimilo pa su prolaznici pozvali 193. Tim Hitne pomoći izvukao je i zbrinuo vozača, a vatrogasci su spriječili potpuno zapaljenje auta i odspojili akumulator.

U tijeku je očevid. Zasad nema informacija o ozlijeđenima niti uzroku nesreće. Tek se čeka policijsko priopćenje.