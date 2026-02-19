Samo za 'najhrabije'! Šareno perje prekrilo je sve osim zanosnih oblina najljepših Brazilki

Rio de Janeiro već zna svog kralja za 2026. Prestižnu titulu prvaka karnevala osvojila je škola Unidos do Viradouro, koja je priredila savršen show na Sambodromu Marquês de Sapucaí. Suci su posebno cijenili njihov inovativan pristup sambi, zapanjujuće kostime i uzbudljiv ritam, što je potvrdilo dominaciju Viradoura u elitnoj seriji.

Ostale vodeće škole bile su Salgueiro, Unidos de Vila Isabel i Beija-Flor de Nilópolis, koje su također bile među najvećim favoritima na ovogodišnjem natjecanju. Iako je glavno natjecanje završeno, Rio se još uvijek priprema za kraj proslave. U subotu, 21. veljače, svih šest najboljih škola vratit će se na pozornicu za tradicionalni Marš prvaka.