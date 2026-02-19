FREEMAIL
Spektakularni prizori budućeg doma hrvatskog nogometa: Gotovi su svi armiranobetonski radovi

Spektakularni prizori budućeg doma hrvatskog nogometa: Gotovi su svi armiranobetonski radovi
Foto: Drago Sopta/HNS
Nepunih godinu dana od početka radova, kamp Hrvatski nogometni savez u Velika Gorica već ima jasne konture. Gradnja, započeta u travnju 2025., odvija se prema planu, a cilj je otvaranje centra do ljeta 2027.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić istaknuo je zadovoljstvo dinamikom radova te zahvalio izvođaču Kamgradu, Vladi RH, Uefi i Gradu Velikoj Gorici na potpori projektu.

Na stadionu su pri kraju armiranobetonski radovi i konstrukcija tribina, postavljaju se elementi za krov, a grade se i pristupni most te trafostanica. U budućem sjedištu Saveza završena je konstrukcija, a u tijeku su instalacije i radovi na fasadi. Paralelno se uređuju prometnice, parkirališta i kompletna infrastruktura oko terena.

Voditeljica infrastrukture Andrea Dokuš poručila je kako projekt napreduje uz dobru koordinaciju svih uključenih te da je Savez u potpunosti fokusiran na realizaciju strateški važnog nacionalnog nogometnog centra.

19.2.2026.
14:24
Sportski.net
Drago Sopta/HNS
HnsKampHrvatski Nogometni SavezMarijan Kustić
