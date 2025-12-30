Prevc izdominirao, ali slovensko slavlje pokvarila diskvalifikacija: 'Noga mu je bila prekratka'

Slovenac Domen Prevc pobjednik je natjecanja skijaša skakača u Oberstdorfu, prve stanice novogodišnje turneje Četiri skakaonice.

Prevc je opravdao ulogu favorita, a Slovenija je prvotno imala dvostruku pobjedu jer je Timi Zajc podijelio drugo mjesto s Danielom Tschofenigom, ali je Zajc po natjecanju diskvalificiran zbog, pazite sad, tri milimetra predugačke nogavice na odijelu. Slovenski izbornik Hrgota rekao je razočarano kako mu je "noga bila tri milimetra prekratka" te objasnio kako su sami mjerili odijelo i nisu pronašli devijacije.

"Kakvo divno natjecanje, ali sljedeći put ćemo rastegnuti odijelo, možda će u Garmisch-Partenkirchenu biti u redu", napisao je Timi ironično na svojem Instagramu.

Slovenci love trećeg Orla

Ovo je ujedno bila i prva slovenska pobjeda u povijesti u Oberstdorfu. Dodajmo kako su slovenski skijaši skakači do sada dva puta slavili na Četiri skakaonice, Prevcov stariji brat Peter (2015/16) i Primož Peterka (1996/97).

Prevc je u Oberstdorfu stigao do šeste pobjede ove sezone, te 15. u karijeri. U ukupnom poretku Svjetskog kupa sada vodi s 950 bodova, drugo mesto zauzima Japanac Ryoyu Kobayashi sa 691 bodom, dok je Nijemac Philipp Raimund treći s 545 bodova.

Druga stanica novogodišnje turneje Četiri skakaonice je Garmisch-Partenkirchen 1. siječnja, potom slijedi Innsbruck 4. siječnja, a zadnja postaja je Bischofshofen dva dana kasnije.

