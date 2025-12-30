Raspad u Red Bullu: Max Verstappen mogao bi ostati bez najbližeg suradnika
Britanski inženjer s talijanskim korijenima povezuje se s nekoliko projekata.
Dok su vozačka mjesta za nadolazeću sezonu Formule 1 odavno popunjena, slaganje momčadi iza kulisa i dalje traje. Prema informacijama koje kruže paddockom, Max Verstappen mogao bi ući u novu sezonu bez čovjeka koji je godinama bio njegova najbliža operativna podrška, trkaćeg inženjera Gianpiera Lambiasea.
Suradnja Verstappena i Lambiasea jedna je od najuspješnijih u modernoj Formuli 1. Zajedno su osvojili četiri uzastopna naslova svjetskog prvaka, a Lambiase je u Red Bullu slovio kao produžena ruka vozača u komunikaciji s momčadi. Ipak, sve je izglednije da bi taj odnos mogao doći kraju po završetku aktualnog ciklusa.
Prema Motorsport.com, Lambiase je već ranije izrazio želju za smanjenjem broja putovanja tijekom sezone, što je rezultiralo njegovim izostankom s pojedinih utrka, uključujući Veliku nagradu Austrije i Belgije, gdje ga je mijenjao Simon Rennie. Taj potez dodatno je potaknuo nagađanja o mogućem razlazu s Red Bull Racingom.
Britanski inženjer s talijanskim korijenima povezuje se s nekoliko projekata. Najčešće se spominju pregovori s momčadi Aston Martin, ali i s Williams Racingom, koji posljednjih sezona pokazuje jasan uzlazni trend i ambiciju povratka u vrh. Williams je sezonu završio na petom mjestu konstruktorskog poretka, što je njihov najbolji rezultat u više od pola desetljeća.
U kontekstu Aston Martina spominjale su se i moguće upravljačke funkcije, no struktura momčadi posljednjih je godina bila podložna čestim promjenama. Dolaskom Adriana Neweya u tehničku hijerarhiju, fokus je stavljen prvenstveno na razvoj bolida, dok organizacijska pitanja ostaju otvorena.
Zanimljivo je da dio insajdera Lambiaseov potencijalni dolazak u Aston Martin vidi i kao dugoročnu stratešku investiciju, kojom bi se u budućnosti mogao olakšati eventualni transfer Verstappena, osobito nakon promjena u upravljačkoj strukturi Red Bulla.
POGLEDAJTE VIDEO: Dino Slavić sjajnom obranom broj 15. stavlja šlag na tortu odlične predstave