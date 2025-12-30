Raspad u Red Bullu: Max Verstappen mogao bi ostati bez najbližeg suradnika

Dok su vozačka mjesta za nadolazeću sezonu Formule 1 odavno popunjena, slaganje momčadi iza kulisa i dalje traje. Prema informacijama koje kruže paddockom, Max Verstappen mogao bi ući u novu sezonu bez čovjeka koji je godinama bio njegova najbliža operativna podrška, trkaćeg inženjera Gianpiera Lambiasea.

Suradnja Verstappena i Lambiasea jedna je od najuspješnijih u modernoj Formuli 1. Zajedno su osvojili četiri uzastopna naslova svjetskog prvaka, a Lambiase je u Red Bullu slovio kao produžena ruka vozača u komunikaciji s momčadi. Ipak, sve je izglednije da bi taj odnos mogao doći kraju po završetku aktualnog ciklusa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prema Motorsport.com, Lambiase je već ranije izrazio želju za smanjenjem broja putovanja tijekom sezone, što je rezultiralo njegovim izostankom s pojedinih utrka, uključujući Veliku nagradu Austrije i Belgije, gdje ga je mijenjao Simon Rennie. Taj potez dodatno je potaknuo nagađanja o mogućem razlazu s Red Bull Racingom.

Foto: Mikael Ona/zuma Press/profimedia

Britanski inženjer s talijanskim korijenima povezuje se s nekoliko projekata. Najčešće se spominju pregovori s momčadi Aston Martin, ali i s Williams Racingom, koji posljednjih sezona pokazuje jasan uzlazni trend i ambiciju povratka u vrh. Williams je sezonu završio na petom mjestu konstruktorskog poretka, što je njihov najbolji rezultat u više od pola desetljeća.

U kontekstu Aston Martina spominjale su se i moguće upravljačke funkcije, no struktura momčadi posljednjih je godina bila podložna čestim promjenama. Dolaskom Adriana Neweya u tehničku hijerarhiju, fokus je stavljen prvenstveno na razvoj bolida, dok organizacijska pitanja ostaju otvorena.

Zanimljivo je da dio insajdera Lambiaseov potencijalni dolazak u Aston Martin vidi i kao dugoročnu stratešku investiciju, kojom bi se u budućnosti mogao olakšati eventualni transfer Verstappena, osobito nakon promjena u upravljačkoj strukturi Red Bulla.

POGLEDAJTE VIDEO: Dino Slavić sjajnom obranom broj 15. stavlja šlag na tortu odlične predstave