Slavna pjevačica dobila kćer uz pomoć surogat majke: Zasuli je negativnim komentarima

Pjevačica Meghan Trainor (32) objavila je u srijedu da su ona i suprug Daryl Sabara dobili svoje treće dijete. Na svijet je stigla njihova kći Mikey Moon, rođena 18. siječnja uz pomoć surogat majke. I dok su im brojni obožavatelji uputili čestitke, dio reakcija na društvenim mrežama bio je i kritičan. Par već ima dva sina – četverogodišnjeg Rileyja i dvogodišnjeg Barryja.

32-godišnja pjevačica na Instagramu je zahvalila, kako ju je nazvala, “našoj nevjerojatnoj superženi” koja je iznijela trudnoću i rodila njihovu kćer. “Zauvijek smo zahvalni svim liječnicima, medicinskim sestrama i timovima koji su ovaj san omogućili”, napisala je Trainor.

Dodala je da su prije donošenja odluke imali “bezbrojne razgovore s našim liječnicima” te da je surogatstvo za njih bilo “najsigurnija opcija” za proširenje obitelji. “Presretni smo i zaljubljeni u ovu dragocjenu djevojčicu. Riley i Barry bili su toliko uzbuđeni da su joj čak i odabrali srednje ime”, poručila je. “Sada ćemo uživati u obiteljskom vremenu, volimo vas sve.”

Uz objavu je podijelila i niz fotografija, uključujući one na kojima drži novorođenu kćer koža na kožu, kao i dirljive prizore susreta braće s mlađom sestrom.

Kritike na društvenim mrežama

Unatoč velikom broju čestitki, pojavili su se i negativni komentari. Jedna osoba na X-u napisala je da joj fotografije koža na kožu djeluju “kao predstava za publiku” i “neiskreno”, uz tvrdnju da dijete “nije tvoje ako ga nisi rodila”. Drugi su problematizirali financijsku stranu surogatstva, navodeći da si takav aranžman najčešće mogu priuštiti samo bogatiji.

Obožavatelji stali u obranu

U raspravu su se ubrzo uključili i brojni fanovi koji su stali u Meghaninu obranu. Jedan je istaknuo da bebe imaju koristi od kontakta kože na kožu bez obzira na to tko ih je rodio, uz poruku da bi ljudi trebali biti manje zlonamjerni.

Drugi su podsjetili da je dijete “doslovno njihovo”, dok je jedan obožavatelj objasnio da se praksa koža na kožu koristi i u bolnicama, ponekad i s očevima, jer pomaže bebama da se smire, lakše prilagode i povežu s roditeljima.

