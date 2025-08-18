UŽAS NA AUTOCESTI! /

Frontalno se sudarili kamion i automobil - ljudi živi izgorjeli!

Frontalno se sudarili kamion i automobil - ljudi živi izgorjeli!
Foto: Screenshot 'x'

Ima i ozlijeđenih, neki su u kritičnom stanju

18.8.2025.
19:12
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot 'x'
Horor scene odvijale su se u ranim jutarnjim satima u Grčkoj kada se kamion kojim je upravljao bugarski državljanin frontalno sudario s automobilom kojim je upravljao državljanin Albanije, u kojem su se nalazile još tri osobe.

Uslijed silovitog sudara, izbio je požar, a vozač i još dva putnika u automobilu u svega nekoliko minuta izgorjeli su. 

Četvrti putnik u vozilu je izvan životne opasnosti, ali je u stanju šoka te je u bolnici Komotini, objavio je Xanthinea.gr.

Bugarski vozač u kritičnom je stanju i također u bolnici, dok je njegov bugarski suvozač također prevezen u bolnicu, ali je izvan životne opasnosti.

Lančani sudar

Sudar je uzrokovao lančani sudar, pri čemu je automobil koji se sudario s kamionom udario i u drugi automobil s četiri putnika. U njemu su bili rođaci žrtava, navela je grčka policija.

Navodno su se vraćali s vjenčanja.  Još se ne zna koji je uzrok ovoj stravičnoj nesreći  Požar koji je izbio zbog sudara, ugasila je vatrogasna postrojba.

"Tri tijela neidentificiranih osoba pronađena su tijekom gašenja požara u vozilu EIX, kao posljedice prometne nesreće, na 537. km  autoceste Egnatia, u području Amaxades, a odvezla ih je kola hitne pomoći EKAB-a", izvijesili su vatrogasci. 

