Vatrogasci proveli besanu noć: Vjetar otežava gašenje, jutros im se priključio kanader

Foto: Facebook

Cijelu noć i jutros puše vjetar koji rasplamsava vatru u borovoj šumi i otežava posao gasiteljima, rekli su vatrogasci

18.8.2025.
7:54
Tajana GvardiolHina
Na području Novih Sela na Braču noćas oko ponoći izbio je požar čije gašenje otežava vjetar, izvijestili su u ponedjeljak ujutro iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split napominjući kako kuće nisu ugrožene, a u gašenje se uključio i kanader.

Na terenu je 46 vatrogasca s 15 vozila.

"Radi se o nepristupačnom terenu te se u gašenje požara jutros rano uključio i jedan kanader," rekli su Hini u vatrogasnom centru.

Cijelu noć i jutros puše vjetar koji rasplamsava vatru u borovoj šumi i otežava posao gasiteljima, rekli su vatrogasci.

Prema prvim procjenama opožareno je sedam hektara šume.

Pune ruke posla

Splitski vatrogasci intervenirali su noćas četiri puta – uklanjali su grane koje su prijetile padom na Meštrovićevom šetalištu i Poljičkoj ulici, pomogli su liječnicima na KBC-u Split uklanjanjem narukvica sa natečenog zgloba pacijenta, a u večernjim satima izašli su na teren zbog dojave o mirisu paljevine u skladištu na TTTS-u, piše Dalmacija danas.

Posebno zahtjevan bio je požar u Vrsinama koji je izbio uslijed udara groma. U gašenju je sudjelovalo čak 38 vatrogasaca s 13 vozila iz više dobrovoljnih i profesionalnih postrojbi. Požar je lokaliziran u 17 sati, a opožareno je oko dva hektara makije, niskog raslinja i borovine. Dežurstvo na terenu nastavili su vatrogasci DVD-a Marina.

Kasno navečer zabilježena je prometna nesreća u Podgori, u kojoj su intervenirali vatrogasci DVD-a Podgora i JVP-a Makarska.

