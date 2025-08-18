Balkanski kartel razbijen usred Karibskog mora: Na brodu Hrvati i tone kokaina

Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) Srbije u suradnji s policijskim i vojnim agencijama SAD-a i Velike Britanije zaplijenili su 4,8 tona kokaina u vodama Martinika.

Zaustavljanjem i pretragom broda "Galexyr" pronađeno je 4841 kilogram kokaina, raspoređenih u 153 bale.

Na brodu je zatečeno 11 osoba, pretežno državljana Hrvatske i Crne Gore, kao i V. Đ. (1984.), državljanin Republike Srbije kojem je određeno zadržavanje i nalazi se u pritvoru.

Pretraživali tegljač danima

Brod "Galexyr" je tegljač specijaliziran za transport cementa, a njegova pretraga trajala je nekoliko dana.

V. Đ. je član Balkanskog kartela i vlasnik kompanije "VTS-Maritime Consulting" koja se bavi angažiranjem pomoraca za prekookeanske brodove, dok je i sam pomorac s dozvolama za upravljanje različitim plovilima.

Veza s likvidacijama?

Postoji sumnja da je ova zapljena kokaina povezana s nedavnim trostrukim ubojstvom u Boliviji članova Balkanskog kartela, državljana Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske, objavio je Telegraf.rs.

Akcija je izvedena uz međuagencijsku, regionalnu i međunarodnu koordinaciju i suradnju u borbi protiv organiziranog kriminala.

Podsjetimo, u likvidaciji u Boliviji navodno je smaknut Marco Skerbec, Riječanin rođen 1992. godine, kojem se 8. kolovoza gubi svaki trag u Južnoj Americi. Kako je objavio Jutarnji list, likvidiran je u Santa Cruzu u Boliviji zajedno s državljaninom Srbije Miljanom Đekićem (38) iz Niša i Dejančem Lazarevskim (43) zvanim Makedonac, koji je kod sebe imao bugarsku putovnicu.

Skerbec, s obzirom na to da je bio na tjeralici, imao je lažni identitet i moguće je da je upravo on imao kod sebe isprave na ime Vanja Milošević jer je navodno imao nekoliko lažnih identiteta pod kojima je boravio u Boliviji.

Ubijeni u kuhinji

On je zajedno s njima išao na sastanak kada su likvidirani prošle subote nedaleko od grada Santa Cruz u Boliviji.

Bolivijska policija našla je njihova tijela u kuhinji iznajmljene kuće nakon što su susjedi prijavili da iz nje dopiru glazba i uznemirujući krici. Tijela su bila zamotana u crne najlonske vreće, najvjerojatnije pripremljena za prijevoz na drugu lokaciju, otkrili su policijski izvori.

Bolivijski istražitelji sumnjaju da su državljani Srbije i Makedonac ubijeni zbog sukoba narkoklanova, odnosno da je motiv surove likvidacije trgovina kokainom. U Nišu su susjedi Miljana Đekića, poznatog kao Hitri, bili šokirani informacijom o njegovoj smrti u Boliviji, no ne i činjenicom da je bio uključen u krijumčarenje kokaina, što je, kako kažu, bila javna tajna.

I dok se od bolivijske policije još čeka službena informacija, na stranici Nestali uz njegovu je fotografiju objavljeno da se radi o muškarcu kestenjaste kose i ovalnog lica.

Foto: Screenshot Nestali.hr

Od osobitih znakova prilikom nestanka navedeno je da na lijevom ramenu ima tetovažu sidra, na prsima tetovažu kćeri, a na desnoj podlaktici tetovažu na glagoljici.

POGLEDAJTE VIDEO Tonči Tadić šokirao izjavom o ukrajinskom potezu iz 1994.: 'U tom slučaju rata ne bi bilo'