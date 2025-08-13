Hitac za Hitrog: Narkobosovi Balkana upali u mafijaški rat, likvidirani u mračnom obračunu

Miljan Đ., zvani Hitri, iz Niša, vođa međunarodne organizirane kriminalne skupine koja se bavila distribucijom velikih količina kokaina iz Južne Amerike prema pojedinim zemljama Zapadne Europe, ubijen je prije dva dana, najvjerojatnije na teritoriju Bolivije, doznaju Novosti.

U Južnoj Americi navodno je došlo do sukoba između rivalskih kriminalnih skupina oko prevlasti u trgovini narkoticima. U tom obračunu, osim Miljana Đ., život je izgubio i Dejanco L., državljanin Sjeverne Makedonije.

Opovrgnute ranije vijesti

Treća žrtva, također rodom iz Niša, na području Južne Amerike koristila je lažne identifikacijske dokumente, a njegov identitet zasad nije službeno potvrđen.

Ranije danas u regionalnim medijima pojavila se informacija da su u sukobu ubijena trojica državljana Srbije. No, prema najnovijim saznanjima srbijanskog lista, riječ je o dvojici muškaraca srpske nacionalnosti i jednom državljaninu Sjeverne Makedonije. Istraga o sukobu i okolnostima likvidacije još traje.

