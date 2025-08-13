Vučić udario na 'plaćenike' i ispalio: 'Uvijek će se naći netko, neka Hrvatska'

Srbija i Austrija žele osnažiti i unaprijediti suradnju u svim područjima, napose ekonomiji, rekli su u srijedu poslije razgovora u Beogradu srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i austrijski kancelar Christian Stocker, koji je istaknuo i da Beč podupire proces eurointegracija zapadnog Balkana.

Stocker se u okviru svog posjeta regiji, poslije boravka u Podgorici, u srijedu u Beogradu odvojeno sastao s premijerom Đurom Macutom, a potom i s predsjednikom Vučićem.

Austrija i Srbija potpisale su zajedničku Deklaraciju o daljem produbljivanju odnosa dviju država i jačanju gospodarske suradnje, a Stocker je potvrdio da će njegova zemlja sudjelovati na specijaliziranoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu.

Srpska zajednica u Austriji obuhvaća više od 300.000 ljudi, od toga su 122.000 srpski državljani koji žive u Austriji i oni su "važan dio našeg društva i ono se više ne može zamisliti bez njih", rekao je Stocker na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji.

Austrija treći investitor u Srbiji

Naglasio je da je Austrija treći po veličini investitor u Srbiji gdje posluje više od 800 austrijskih poduzeća u kojima je otvoreno oko 25.000 radnih mjesta.

Austrijski kancelar poručio je da "sve zemlje na zapadnom Balkanu pripadaju europskoj obitelji", te da je bitno "regiju zaštititi od pokušaja destabilizacije".

Istaknuo je da proces proširenja Unije treba "postati opipljiviji i za građane", te da je važno "da za sve kandidate vrijede ista pravila", među ostalim i da se svi kandidati prime u roaming zonu EU-a.

Stocker je poručio da se građani Srbije mogu pouzdati u potporu Austrije na putu reformi u pravcu pridruženja Uniji i rekao da podržava otvaranje novih klastera u pregovaračkom procesu. Napose je ohrabrio "svaki napor koji će sve aktere u pregovorima Beograda i Prištine vratiti za stol".

Dijalogu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova

"Mi smo iskreno angažirani u pogledu smanjenja napetosti, ali je znak snage i integriteta ono što nije uvijek jednostavno, a to je pomirenje", rekao je Stocker o dijalogu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova.

Vučić je, vezano uz pregovore o pristupanju EU-u, kazao kako ne zna hoće li biti otvoren Klaster 3 - koji obuhvaća osam poglavlja - i ocijenio da će se u EU "uvijek naći netko, neka Hrvatska", da kaže kako neće podržati otvaranje tog klastera.

Vučić je ocijenio i da su se "mnogi u EU nadali promjeni vlasti u Srbiji", a optužio je i nevladin sektor da je "plaćen izvana" i da ima "gotovo jedinstven stav protiv vlade u Beogradu, protiv države Srbije u svakom smislu."

On je, u kontekstu izbora koje zahtjeva studentski pokret i brojne skupine građana, rekao kako će izbora biti "prije ustavnog i zakonskog roka", ne precizirajući kada.

Podsjetio je da mu drugi predsjednički mandat istječe početkom 2027. i da se on ne može ponovo kandidirati. No pritom je naglasio da mu "na pamet ne pada" mijenjati ustav kako bi sebi omogućio novu kandidaturu.

Vučić je odbacio i mogućnost da Srbija postane članicom NATO-a.

On je, u povodom izjave crnogorskog premijera Milojka Spajića kako je u interesu njegove zemlje da se Srbija pridruži EU-u i NATO-u, rekao da Srbija ima dobre odnose sa Sjevernoatlantskim savezom, napose u vezi međunarodne misije na Kosovu (KFOR), ali da ne želi biti dio bilo koje šire vojne organizacije.

