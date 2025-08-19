Vučić i Dodik kao Putin i Medvedev: U Srbiji strahuju od suludog scenarija na čelu države

Zamjenik predsjednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović izjavio je u utorak kako se trenutačno ozbiljno razmatra mogućnost da Milorad Dodik, koji nakon jučerašnje odluke Žalbenog vijeća Suda BiH više nije predsjednik Republike Srpske, bude kandidat za predsjednika Srbije na predstojećim izborima, javlja Nova.rs.

Stefanović je za Novu kazao kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kojem istječe drugi predsjednički mandat i koji se sukladno Ustavu više ne može kandidirati, planira povratak na mjesto premijera.

Potencijalna rošada vladajućih na relaciji Beograd - Banja Luka, neodoljivo podsjeća na onu kremaljsku u razdoblju od 2008. do 2012. kada je tadašnjem premijeru Vladimiru Putinu mjesto predsjednika 'čuvao' Dmitrij Medvedev.

"Vučić želi preuzeti funkciju predsjednika Vlade, a za predsjedničku poziciju priprema Milorada Dodika, koji ima srpsko državljanstvo i sada, nakon što mu je Sud BiH oduzeo funkciju, ne može više biti predsjednik Republike Srpske", izjavio je Stefanović.

'Sve je ovo uvod u pojačanu represiju'

Govoreći o sinoćnjim prosvjedima, Stefanović je komentirao i pojavljivanje Aleksandra Vučića ispred prostorija SNS-a u beogradskoj općini Palilula, gdje su ranije razbijeni prozori, te policijske intervencije koje su uključivale uhićenja i premlaćivanja prosvjednika. To je, smatra, još jedan pokušaj vlasti da "održi stanje neproglašenog izvanrednog stanja".

"Vlast će sada pokušati pod vrlo široko definiranim pojmom „terorizam“ svrstati svakoga tko izađe na ulice. Sve ovo uvod je u pojačanu represiju režima koji je gotovo u potpunosti uništio Srbiju i predstavlja najgoru vlast u njezinoj povijesti", rekao je Stefanović.

Pozvao je građane da ostanu mirni unatoč pritiscima i nasilju. "Koliko god bilo teško i koliko god nam s druge strane dolazilo nasilje, uhićenja i batinanja, moramo ostati mirni. Miran i mudar otpor, poput onoga sinoć na Novom Beogradu kada je policija šutke promatrala prosvjednike, najučinkovitiji je odgovor", zaključio je Stefanović.

