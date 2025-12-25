Drama u obitelji Beckham: Brooklynov video izazvao brojne reakcije

Obiteljski odnosi u slavnoj obitelji Beckham ponovno su pod povećalom javnosti. Brooklyn Beckham (26), internetski kuhar i najstariji sin bivšeg nogometaša Davida Beckhama, izazvao je brojne reakcije nakon objave videa na TikToku koji su mnogi protumačili kao poruku upućenu vlastitoj obitelji.

Video koji je zapalio društvene mreže

U snimci objavljenoj na TikToku Brooklyn hoda gradom dok u pozadini svira pjesma „Telephone“ Lady Gage. Posebnu pažnju privukao je stih koji je odabrao: „Sorry, I cannot hear you, I’m kinda busy“, a koji je dodatno istaknuo podebljanim tekstom u videu. U nastavku je promovirao svoj brend umaka Cloud23.

Korisnici društvenih mreža brzo su povezali objavu s aktualnim obiteljskim sukobom. U komentarima su se nizale poruke poput: „Je li ovo poruka tvojim blokiranim roditeljima?“ i „Zauzet ili blokiran?“. Mnogi su video doživjeli kao neizravnu, ali bolnu poruku upućenu članovima obitelji.

Cruz progovorio o blokadi

Situaciju je dodatno zaoštrio Cruz Beckham (19), glazbenik i Brooklynova mlađa braća, koji je ranije otkrio da je obitelj Beckham iznenada shvatila da ih je Brooklyn blokirao na društvenim mrežama. To se dogodilo nakon glasina da su David Beckham (50), bivši nogometaš, i Victoria Beckham (51), modna dizajnerica i bivša članica grupe Spice Girls, prestali pratiti sina na Instagramu, piše TheSun.

Blokada znači da članovi obitelji više ne mogu vidjeti Brooklynove objave, ali ni on njihove. Isto vrijedi i za njegovu suprugu Nicola Peltz Beckham (30), glumicu i nasljednicu, koja također ne prati Beckhamove, uključujući najmlađu Harper Beckham (14).

Pokušaji pomirenja bez uspjeha

Obitelj je posljednji put viđena zajedno krajem 2024. godine, kada je Victoria objavila obiteljsku fotografiju uz poruku o sreći zbog zajedničkih blagdana. Unatoč tome, razmirice su se nastavile. Cruz je pokušao smiriti situaciju objavama starih fotografija s braćom i ocem, uz poruku „Volim vas, dečki“, no čini se da do pomirenja još nije došlo.

Sukob traje već mjesecima, a dodatne glasine pojavile su se nakon što je Brooklyn preskočio proslavu 50. rođendana svog oca u travnju, što je dodatno potaknulo nagađanja o dubokom raskolu unutar obitelji.

