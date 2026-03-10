Kandidatkinja koja je ostala bez ruže: 'Moj gospodin savršeni nije ovdje'

Nakon napetih trenutaka u vili 'Gospodina Savršenog', večer je završila još jednim emotivnim raspletom. Kada je došao red na posljednju ružu, postalo je jasno da jedna kandidatkinja neće nastaviti svoje sudjelovanje u showu.

Foto: voyo

Ipak, umjesto razočaranja ili dramatične reakcije, odlučila je otići na smiren i dostojanstven način. Obratila se Karlu, Petru i ostalim djevojkama te podijelila iskrene misli.

Foto: voyo

„Dragi moji, Gospodo Savršeni, moj Gospodin Savršeni nije ovdje. To, naravno, ne znači da vi niste savršeni takvi kakvi jeste – sa svim svojim vrlinama i manama“, rekla je pred svima. Istaknula je i kako ne osjeća emocije koje su potrebne da bi nastavila dalje u showu. „Osjećaji koji su potrebni za nastavak ove priče kod mene ne postoje. Vidim da oni imaju lijepe konekcije s drugim djevojkama i ne bi bilo pošteno da ja ostanem“, objasnila je.

Foto: voyo

Njezin oproštaj ostavio je snažan dojam na ostale kandidatkinje u vili, a mnoge su istaknule da je u tom trenutku pokazala zrelost i dostojanstvo, što nije uvijek lako u takvim situacijama.

Emisiju 'Gospodin Savršeni' gledatelji mogu pratiti na platformi Voyo tjedan dana prije svih, a od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u.