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Neobičan susret u Španjolskoj: Papa Lav XIV. sreo se s glazbenikom kojeg Trump također ne voli

Neobičan susret u Španjolskoj: Papa Lav XIV. sreo se s glazbenikom kojeg Trump također ne voli
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Foto: Profimedia

Lav XIV. kratko je razgovarao s Bad Bunnyjem i njegovom obitelji prije no što je napustio stadion Santiago Bernabeu ⁠

9.6.2026.
20:59
Hina
Profimedia
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Papa Lav u ponedjeljak navečer se na madridskom stadionu Santiago Bernabeu kratko susreo s portorikanskim glazbenikom Bad Bunnyjem koji je također na turneji po Španjolskoj, objavio je Vatikan u utorak. 

U priopćenju Vatikana stoji da se papa susreo s latinoameričkim glazbenikom čiji je album 'Debí Tirar Más Fotos' (Trebao sam fotografirati više) ove godine dobio Grammy za najbolje izdanje. Lav XIV. kratko je razgovarao s Bad Bunnyjem i njegovom obitelji prije no što je napustio stadion. ⁠

Neobičan susret u Španjolskoj: Papa Lav XIV. sreo se s glazbenikom kojeg Trump također ne voli
Foto: © 2026 Ivan Sánchez Jiménez/Ivan Sanchez/Avalon/Profimedia

Obojica mrski Trumpu

Lav, koji je ranije ove godine razbjesnio američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što je kritizirao rat u Iranu, na jednotjednoj je turneji Španjolskoj, gdje je upozorio da su eskalirajući sukobi gurnuli svijet u „duboku krizu”.

Izazivanje Trumpovog bijesa je zajednička crta prvog američkog pape i Bad Bunnyja.

I portorikanski glazbenik je istaknuti kritičar  Trumpove protuimigracijske politike, a u predsjedničkoj utrci 2024. podržao je demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris. 

Bad Bunny u veljači je bio glavna zvijezda na poluvremenu Super Bowla sa svojim nastupom na španjolskom jeziku i s reggaeton ritmovima. Trump je njegovu izvedbu nazvao „apsolutno užasnom” i „uvredom za američku veličinu”. 

Tridesetdvogodišnji umjetnik lansirao je reggaeton i latino trap na vrh globalne pop scene.

Njegov album "Debi Tirar Mas Fotos" snažno naglašava tradicionalne portorikanske ritmove (salsa, bomba, plena itd.) i evocira kolonizaciju njegovog rodnog otoka, koji je pod jurisdikcijom SAD-a od 1898., prenoseći društveno-političku poruku u izrazito plesnom stilu.

U isto vrijeme u španjolskoj prijestolnici

Osim u Španjolskoj, Bad Bunny će nastupiti u Njemačkoj, Nizozemskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Švedskoj, Poljskoj i Italiji prije nego što završi svoju europsku turneju u Bruxellesu 22. srpnja. 

Igrom sudbine Papa i Bad Bunny su se u isto vrijeme našli u španjolskoj prijestolnici, što je navelo Lava XIV. da u svom avionu na putu za Madrid u šali primijeti da bi mladi ljudi mogli biti rastrgani između njih dvojice.

"Ako se suoče s pitanjem žele li vidjeti Bad Bunnyja ili Papu, mislim da će mnogi otići vidjeti Bad Bunnyja. Ali također mislim da će biti i onih koji će doći vidjeti Papu. A to nešto znači", rekao je.

Bad BunnyPapa Lav Xiv.
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