Ove fotke dokazuju da bi se nekim ljudima trebala pothitno oduzeti vozačka: Prizori su grozni

Kad je riječ o vozačkim katastrofama i prometnom kaosu, Reddit stranica r/IdiotsInCars je prava riznica apsurda. Tu smo pronašli najluđe prizore - vozače koji ne znaju parkirati, ljudi koji voze potpuno nebulozno, terete koji prijete da će se raspasti svakog trenutka i situacije koje izazivaju nevjericu.

Svaka fotografija i video dokaz su da neki vozači jednostavno nisu spremni za cestu, a kombinacija humora i straha čini ovu stranicu idealnim mjestom za pregled najgorih prometnih bisera.