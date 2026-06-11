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KAOS U PROMETU /

Ove fotke dokazuju da bi se nekim ljudima trebala pothitno oduzeti vozačka: Prizori su grozni

Ove fotke dokazuju da bi se nekim ljudima trebala pothitno oduzeti vozačka: Prizori su grozni
Foto: Reddit
Promet je ponekad poput potpune apokalipse - ljudi rade stvari koje nemaju smisla, parkiraju na mjestima gdje ne smiju, skreću bez signala i voze kao da pravila ne postoje. Svaka vožnja postaje potencijalni horor, a dashcam snimke i fotografije katastrofa na cesti dokazuju da neki ljudi jednostavno nikada nisu trebali sjediti za volan.
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Kad je riječ o vozačkim katastrofama i prometnom kaosu, Reddit stranica r/IdiotsInCars je prava riznica apsurda. Tu smo pronašli najluđe prizore - vozače koji ne znaju parkirati, ljudi koji voze potpuno nebulozno, terete koji prijete da će se raspasti svakog trenutka i situacije koje izazivaju nevjericu.

Svaka fotografija i video dokaz su da neki vozači jednostavno nisu spremni za cestu, a kombinacija humora i straha čini ovu stranicu idealnim mjestom za pregled najgorih prometnih bisera.

11.6.2026.
7:45
Webcafe.hr
Reddit
PrometAutoKaosVozač
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