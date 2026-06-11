FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUCY HALE /

Kako je to moguće? Zvijezda 'Slatkih malih lažljivica' već 20 godina izgleda isto, ako ne i mlađe

Kako je to moguće? Zvijezda 'Slatkih malih lažljivica' već 20 godina izgleda isto, ako ne i mlađe
Foto: SBM/PictureLux/Profimedia
Fenomen 'Slatkih malih lažljivica': "Ta serija postala je fenomen", prisjetila se Hale. "Gdje god putujem, ljudi me i dalje prepoznaju. Ponekad živim u svom balonu i ne shvaćam koliki je uspjeh postigla."
1 /23
VOYO logo

Mnogi je pamte kao Ariju Montgomery, junakinju serije "Slatke male lažljivice" koja je obilježila cijelu generaciju. Ipak, Lucy Hale (35) je od završetka serije koja ju je proslavila prošla vrlo dug put, gradeći karijeru na zrelijim ulogama i pronalazeći svoj glas izvan reflektora. Danas otvoreno govori o izazovima slave, putu prema trijeznosti i važnosti brige o sebi, dok istovremeno niže uspješne filmske projekte.

 

11.6.2026.
6:10
Hot.hr
Mike Coppola/Getty images/Profimedia
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija