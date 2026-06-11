Kako je to moguće? Zvijezda 'Slatkih malih lažljivica' već 20 godina izgleda isto, ako ne i mlađe

Mnogi je pamte kao Ariju Montgomery, junakinju serije "Slatke male lažljivice" koja je obilježila cijelu generaciju. Ipak, Lucy Hale (35) je od završetka serije koja ju je proslavila prošla vrlo dug put, gradeći karijeru na zrelijim ulogama i pronalazeći svoj glas izvan reflektora. Danas otvoreno govori o izazovima slave, putu prema trijeznosti i važnosti brige o sebi, dok istovremeno niže uspješne filmske projekte.