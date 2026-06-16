Barbara Đinović o trudnoći: 'Najveći izazov mi je usporiti, a pripreme za bebu su krenule'

Navikli smo je gledati na tatamiju – koncentriranu, snažnu i nepokolebljivu. Kao jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica, olimpijska pobjednica i višestruka svjetska prvakinja, Barbara Đinović ex. Matić (31) godinama je pomicala granice i ispisivala povijest hrvatskog juda. No ovoga puta pred njom je sasvim drugačiji izazov, onaj koji se ne mjeri medaljama ni sportskim rezultatima.

U jednom od najsretnijih razdoblja svog života, Barbara je javnosti otkrila da očekuje prvo dijete sa suprugom, judašem Filipom Đinovićem. Dok njezino tijelo prolazi kroz nove promjene, a svakodnevica dobiva sporiji ritam, slavna sportašica s osmijehom govori o trudnoći, prilagodbi na novo životno poglavlje i uzbuđenju koje donosi iščekivanje dolaska bebe. U iskrenom razgovoru za Net.hr otkriva kako se osjeća u šestom mjesecu trudnoće, koliko se promijenila njezina sportska rutina te kako doživljava put prema majčinstvu.

Prije svega čestitamo na trudnoći. Ušli ste u drugo tromjesečje - kako se osjećate? Jesu li prošle mučnine ako ste ih uopće imali?

Hvala puno na čestitkama. Zapravo sam već pri kraju drugog tromjesečja, ušla sam u šesti mjesec. Osjećam se stvarno odlično. Mučnine nisam imala ni na početku, a nemam ih ni sada. Sve jedem, sve mi odgovara, treniram koliko mi tijelo dopušta i zasad sve prolazi stvarno lijepo.

Koja je bila prva reakcija ljudi koji su vam najbliži?

Svi su bili presretni, teško mi je nekoga posebno izdvojiti. Obitelj i prijatelji su se iskreno veselili s nama. Posebno mi je drago što imam nekoliko prijateljica koje su također trudne, pa zajedno prolazimo kroz ovo razdoblje i dijelimo iskustva. Veselim se svemu što nas čeka.

Jeste li dugo razmišljali o tome kada i kako to objaviti javnosti?

Iskreno, nismo previše razmišljali o tome. U početku su za trudnoću znali samo najuži članovi obitelji i najbliži prijatelji. Nakon što je prošlo ono najosjetljivije razdoblje, vijest smo podijelili i s ostalima. Mislila sam da će se možda i ranije saznati u javnosti, ali nije, pa mi je bilo posebno drago vidjeti koliko su se ljudi iznenadili kada smo objavili vijest na Instagramu. Nakon objave dobila sam zaista puno poruka, poziva i čestitki. Posebno me dirnulo što su mi se javili i neki ljudi od kojih to nisam očekivala. Bilo je puno lijepih riječi i želja, a ja sam zbog toga iskreno sretna i zahvalna.

Kako trudnoća mijenja vaš svakodnevni trening i sportsku rutinu?

Mijenja dosta toga. Sve je u puno mirnijem ritmu, pod većim nadzorom i u potpuno kontroliranim uvjetima. Intenzitet treninga ne može se usporediti s onim na što sam navikla. Nekad se i sama nasmijem kad se sjetim što sam sve radila prije i usporedim to s onime što danas mogu i smijem. Ali sve ima svoje vrijeme i sada se jednostavno prilagođavam novoj situaciji.

Planirate li u potpunosti uzeti pauzu od natjecanja ili ostajete aktivni u nekom obliku? Postoji li strah od gubitka forme?

Natjecanja su trenutačno potpuno po strani jer se, naravno, ne mogu natjecati. Vidjet ćemo kako će proći porod i kako ću se snaći u novoj ulozi majke, pa ćemo onda planirati dalje. Trenutačno slušam svoje tijelo i radim ono što mi ono dopušta. O budućnosti ćemo razmišljati kada za to dođe vrijeme.

Što vam je trenutačno najveći izazov u usklađivanju sporta i trudnoće?

Najveći izazov mi je zapravo usporiti. Cijeli život navikla sam biti stalno u pokretu, imati raspored ispunjen obavezama i treninzima. Sada učim prihvatiti sporiji tempo i dati si malo više prostora za odmor. Vjerujem da ću kroz sedmi i osmi mjesec još više smanjiti obaveze i posvetiti se sebi kako bih što više uživala u trudnoći.

Kakva ste trudnica? Imate li neke posebne želje ili slično?

Moram priznati da sam po tom pitanju prilično jednostavna trudnica. Nisam imala posebne želje ni neke neobične prohtjeve. Na početku trudnoće jako su mi odgovarali sokovi koje inače nisam pila, ali i to je brzo prošlo. Trenutačno jedem i pijem gotovo isto kao i prije trudnoće, pa ponekad ni sama nemam osjećaj da sam trudna.

Što vas je u ovom periodu najviše iznenadilo? Kako se nosite s fizičkim i emocionalnim promjenama?

Mislim da se dobro nosim sa svim promjenama. Sport nas nauči prilagođavanju i prihvaćanju novih okolnosti pa mi ni ovo nije predstavljalo veliki problem. Naravno, bilo je trenutaka kada mi je sve bilo pomalo neobično. Svaki dan vidiš kako ti se tijelo mijenja. Odjednom ne možeš napraviti neke stvari koje su ti prije bile potpuno normalne, poput običnog trbušnjaka. Ponekad mi je to čak i simpatično jer vidiš kako se tijelo priprema za ono što dolazi i koliko je trudnoća zaista jedno posebno stanje.

Jeste li otkrili spol? I imate li već u planu ime?

Spol nismo otkrili i ne planiramo ga otkrivati. Imamo spremna imena i za djevojčicu i za dječaka, tako da smo po tom pitanju spremni. Sada samo čekamo upoznati našu bebu.

Jesu li već krenule pripreme kada je riječ o stvarima za bebu ili još čekate?

Pripreme su polako krenule. Trenutačno smo u fazi istraživanja i slaganja svega što će nam trebati kada beba stigne. Ovim putem zahvalila bih i Magic Babyju koji će nam pomoći oko dijela opreme za bebu, od kolica i krevetića do brojnih drugih stvari koje su potrebne u prvim mjesecima. Iskreno, veselim se svemu što dolazi - majčinstvu, i svim novim iskustvima koja nas čekaju.