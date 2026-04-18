Anastasia i Petar ne kriju koliko su zaljubljeni: 'Ne želimo se zaletjeti, sve će ići prirodno'

Anastasia i Petar ne kriju koliko su zaljubljeni: 'Ne želimo se zaletjeti, sve će ići prirodno'
Foto: RTL Promo

Petar i Anastasia na Instagramu ne kriju koliko su sretni u ljubavi koju više ne trebaju skrivati, a u 'Savršenom podcastu' voditeljici Aniti Martinović otkrili su detalje svoje veze

18.4.2026.
9:31
Hot.hr
RTL Promo
Anastasia i Petar oduševili su gledatelje posljednje sezone showa "Gospodin Savršeni", a sada su po prvi put zajedno sjeli pred kamere i s voditeljicom Anitom Martinović otvoreno razgovarali o svim detaljima svoje veze. 

Foto: RTL Promo

Kako su otkrili u "Savršeni podcastu", pravila produkcije nisu im dopuštala da o svojoj ljubavi javno govore dok show ne završi s emitiranjem pa je za ovaj par uslijedilo dugo razdoblje skrivanja. To vrijeme proveli su zajedno u izolaciji, prvo u Zadru, zatim u Kragujevcu i na kraju mjesec i pol dana u Zagrebu.

"Bili smo zatvoreni kao kanarinci", slikovito je opisao Petar, dok je Anastasia to razdoblje usporedila s pandemijskom karantenom. Ipak, ističu kako im je to vrijeme pomoglo da učvrste svoj odnos. Zajedničko gledanje epizoda bilo im je iznimno važno. "Meni je jako značilo da to gledam s njime, da mi sve objasni. Cijelo to emitiranje mi onda nije bio problem", priznala je Anastasia, nakon čega je Petar objasnio i kako mu se lijepa Zadranka oduvijek sviđala: "Zapravo, ona mi se sviđala od početka, ali ja to možda nisam htio sebi priznati. Odvijalo se na neki jako prirodan način."

Foto: Instagram

Kako su okolnosti ljubavne veze Petra i Anastasije drugačije od uobičajenog tempa razvijanja odnosa, ispričali su kako je njihov  prvi pravi izlazak nakon showa bio je odlazak u supermarket u Zadru, gdje je Petar upoznao i obitelj svoje odabranice.

"Došao je kod mene u Zadar, upoznao mog brata koji je oduševljen njime, ali i moje pse koji su se zaljubili u njega na prvi pogled", ispričala je Anastasia.

Na pitanje o budućnosti, odlučuju ostati tajanstveni: "Jako dugo smo čekali da malo udahnemo od svega i ne želimo se zaletjeti. Idemo korak po korak, sve će ići prirodno", rekla je Anastasia priznavši da trenutačno žive skupa u Hrvatskoj, no preseljenje u neku drugu državu zasad nije isključuju.

Čitavu epizodu podcasta s Petrom i Anastasijom možete pronaći na platformi Voyo te doznati više o Petrovom odnosu s drugim djevojkama, kao i odgovor na pitanje o poljupcu Petra i Monike.

Maštate o romansi i uzbudljivoj avanturi poput ove? Uključite se u Love Island Adria čaroliju i možda baš vi pronađete ljubav koja će osvojiti srca gledatelja – prijavite se na loveisland.rtl.hr!

Petar RašićAnastasiaGospodin SavršeniRtlVoyoAnita Martinović
