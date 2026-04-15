Nije bila njegov izbor, ali je 'pobijedila': Monika pokazala kako živi san snova u Mallorci

Nakon finala pete sezone popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', finalistkinja Monika okrenula je novu stranicu, a svoj život je već ranije započela na Mallorci. Na svom Instagram profilu, podijelila je s pratiteljima djelić svoje nove svakodnevice sa španjolskog otoka, a objava je brzo privukla pažnju kao savršen prikaz života iz snova, piše RTL.hr

U kratkom videu pod naslovom "Spend the day with me in Mallorca", Monika vodi gledatelje kroz svoju idealnu rutinu. Dan započinje energično - od jutarnje kave pripremljene u moka potu na balkonu s pogledom na mediteransku arhitekturu, do odijevanja u sportsku kombinaciju i odlaska na zemljani teniski teren.

Nakon nekoliko snimaka dinamičnih izmjena udaraca, scena se seli na kamenu plažu, gdje nakon "dobrog znojenja", kako kaže, slijedi zasluženi skok u tirkizno more.

"Sport je najbolji način za započeti dan. Za mene je to uvijek bio tenis, još od malih nogu", napisala je Monika u opisu objave, pozivajući svoje pratitelje da podijele čime se oni bave u slobodno vrijeme.

Odgovori su ubrzo stigli, otkrivajući da njezina publika također cijeni aktivan život.

"Trčanjem i funkcionalni treninzi", glasio je jedan od komentara.

Podsjetimo, Monika je ušla u finale 'Gospodina Savršenog', ali je Petar na kraju nije odabrao. Danas nisu u kontaktu.

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Od 'tigra od papira' do 'lude kopiladi': Trump je uspio izvrijeđati cijeli svijet i najaviti kraj čovječanstva