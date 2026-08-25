Nepoznati počinitelj nožem opljačkao trgovinu u Zagrebu: 'Žena nam je rekla da bježimo'

Nepoznati počinitelj opljačkao je večeras trgovinu na Trgu Ivana Kukuljevića u zagrebačkom naselju Špansko, potvrdila je zagrebačka policija.

Razbojništvo je počinjeno nešto prije 21 sat, a počinitelj je 23-godišnjoj zaposlenici zaprijetio oštrim predmetom, uzeo zasad neutvrđenu količinu novca i pobjegao.

Na mjesto događaja stiglo je više policijskih vozila, a potraga za počiniteljem je u tijeku.

Vijest o razbojništvu ubrzo se proširila društvenim mrežama.

"Navodno netko u trgovini napada ljude nožem, tako nam je barem rekla jedna žena s djetetom u kolicima i da bježimo...došla i policija", jedan je od komentara na objavu. No, važno je napomenuti, prema dosad objavljenim informacijama, nije riječ o napadu na kupce te nema informacija o ozlijeđenima.

"Prošla su tri policijska automobila i dvije marice", stoji u drugom komentaru.