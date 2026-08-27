Ide totalni 'makeover' jednog od najprometnijih križanja: Zagrepčane čekaju velike promjene

Jedno od najprometnijih križanja na zapadu Zagreba ide u rekonstrukciju. Grad priprema natječaj vrijedan 1,5 milijuna eura za izvođenje radova na izvanrednom održavanju raskrižja Selske i Horvaćanske ceste, koje će donijeti i promjene u prometu. Radovi bi trebali trajati tri mjeseca od dana uvođenja u posao, a sve kako bi se osigurao sigurniji i brži prolazak pješaka i vozila javnog gradskog prometa.

Prema detaljima iz dokumentacije, koje prenosi Večernji list, predviđeno je uspostavljanje žutog traka za autobuse na Selskoj cesti, pomicanje tramvajskog stajališta "Knežija", ukidanje pojedinih prometnih traka, gradnja novih pješačkih i biciklističkih površina te promjene na semaforima, rasvjeti i dijelu zelenih površina.

Što se sve mijenja?

"Zahvatom se planira ukloniti postojeća kolnička konstrukcija i ukloniti postojeća konstrukcija pješačko-biciklističke staze. Predviđa se rekonstrukcija desnog skretača iz Horvaćanske ceste u Selsku, smjer zapad – jugoistok i smjer istok – sjever. Planira se izmještanje tramvajskog stajališta 'Knežija' iza raskrižja radi povećanja protočnosti tramvajskog prometa, uspostava odvojene biciklističke staze na istočnom privozu Horvaćanske ceste, uspostava žutog (bus) traka na Selskoj iz smjera sjevera prema jugu i povećanje sigurnosti kretanja pješaka preko sva četiri privoza raskrižja", navodi se u natječajnoj dokumentaciji.

Uz to, planira se formiranje deniveliranih pješačko-biciklističkih površina. Tako će se pješačka staza fizički odvojiti od biciklističke rubnjakom od tri centimetra visinske razlike. Postojeća parkirna mjesta će se zadržati, a cijeli prometni sustav, pa i semafori, bit će prilagođeni tako da daju prednost javnom prijevozu.

Kod Horvaćanske smanjit će se širina sjevernog kolnika s 13,20 metara na 6,50 metara. To podrazumijeva ukidanje dva prometna traka i formiranje novog zaštitnog zelenog pojasa između dva kolnika.

Promjene za tramvaje i autobuse

Ovim "makeoverom" predviđa se i moderniziranje javne rasvjete za buduću prometnicu, pješačko-biciklističku stazu te autobusna i tramvajska stajališta na raskrižju Selske i Horvaćanske ceste.

Duljina zahvata na Selskoj iznosi 188,40 metara, a na Horvaćanskoj 140 metara. Na Selskoj se planira izvesti i novo tramvajsko stajalište, a jedan prometni trak pretvorit će se u traku samo za autobuse.

Tamo gdje radovi to budu zahtijevali, uklonit će se stabla i raslinje, uz predviđenu sadnju novih sadnica.