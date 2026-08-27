Plenković otkrio koliko je stiglo ponuda za uklanjanje opasnog otpada u Gospiću: 'Problem je ozbiljan'

Premijer Andrej Plenković uvodno se obraća na sjednici Vlade, na kojoj će se donijeti nekoliko odluka. Među njima je i odluka o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje.

Plenković se na početku osvrnuo na prošlotjedno izvanredno zasjedanje Sabora zbog nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. "Problem otpada u Gospiću je ozbiljan, te ga se na ozbiljan, strukturiran i sustavan način i rješava. Smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikantstva koje je u javnom prostoru više nego očito", poručio je.

Podsjetio je kako je u tijeku kazneni postupak u toj aferi te najavio da će svi počinitelji kaznenih djela biti procesuirani, te pokušao umiriti građane kazavši da sve provjere ukazuju da nema onečišćenja pitke vode na tom području. "Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve one upućuju na ispravnost vode za piće. HZJZ kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću i cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Svi pouzdani podaci upućuju da je voda ispravna za piće i nema mjesta za dezinformacije i paniku", kazao je premijer.

Ponude za sanaciju

Plenković je kazao kako je 25. kolovoza završio javni poziv Fonda za zaštitu okoliša koji je zaprimio ponude za prve dvije nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Za uklanjanje oko 4500 tona rasutog opasnog otpada pristigle su dvije ponude. Otvorene su ponude i za uklanjanje 650 tona otpada iz takozvanih big back vreća, za što su također stigle dvije ponude, otkrio je Plenković.

"Stručno povjerenstvo Fonda započelo je s pregledom i evaluacijom ponuda, a aktivnosti na terenu započet će u najkraćem roku u skladu sa zakonom. Priprema se i prekrivanje zakopanog otpada, a intenzivno se radi i na modelu njegovog konačnog uklanjanja i zbrinjavanja. Cilj je trajno i sigurno riješiti problem. Sutra očekujemo zaprimanje ponuda za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje četiri mjeseca", dodao je.

Plenković kaže kako je riječ o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanje vodno-nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostat će tamo do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se onda postupno uklanjati prateći dinamiku sanacije.

Najavio je da će zakonske izmjene, kojima će se strože kažnjavati oni koji čine kaznena djela protiv okoliša, biti spremne u iduća dva tjedna te da će na sjednici Vlade 10. rujna biti prijedlog izmjena kaznenog zakona.

Osvrnuo se nedavno obilježen dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, naglasivši kako je Vlada ponovila da osuđuje svaki zločin, progon i ubojstvo te svaki totalitarni režim - i nacistički, fašistički i komunistički.

Premijer se pohvalio i novim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) o rastu BDP-a koji pokazuju rast od 1,7 posto u drugom tromjesečju. Kazao je kako je ovo 22. uzastopno tromjesečje rasta, unatoč globalnim izazovima, te da je hrvatsko gospodarstvo raslo više u odnosu na EU prosjek.