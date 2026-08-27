SJEDNICA VLADE /
Plenković otkrio koliko je stiglo ponuda za uklanjanje opasnog otpada u Gospiću: 'Problem je ozbiljan'
Na dnevnom redu je, između ostaloga, i odluka o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije
27.8.2026.
11:41
Neva Zganec/PIXSELL
Premijer Andrej Plenković uvodno se obraća na sjednici Vlade, na kojoj će se donijeti nekoliko odluka. Među njima je i odluka o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje.
Uskoro opširnije...
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