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Išarala memorijal i zapjenila fontanu: Slučaj razbjesnio Donalda Trumpa

Išarala memorijal i zapjenila fontanu: Slučaj razbjesnio Donalda Trumpa
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Foto: Andrew Leyden/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Na slučaj se osvrnuo i američki predsjednik Donald Trump

28.8.2026.
21:46
Jaga Komazec
Andrew Leyden/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia
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Amerikanka iz Kentuckyja optužena je pred saveznim sudom zbog sumnje da je namjerno oštetila Memorijal Drugog svjetskog rata u Washingtonu, piše AP News.

Melissa Farris iz Elizabethtowna optužena je po dvije točke, za oštećenje memorijala posvećenog veteranima i uništavanje državne imovine.

Pred sudom bi se trebala pojaviti idućeg tjedna.

Grafitima oštetila memorijal

Tužitelji sumnjaju da je 13. kolovoza sprejem ispisala poruku "Čiste ruke, prljavi $" na spomeniku te u fontanu ubacila sredstvo zbog kojeg se ispunila pjenom. Nakon prvog pojavljivanja pred sudom puštena je da se brani sa slobode.

Na slučaj se osvrnuo i američki predsjednik Donald Trump.

"Naš prekrasni Memorijal Drugog svjetskog rata upravo su napali vandali sa sprejem. Prvo Reflecting Pool, sada ovo", napisao je na Truth Socialu.

KentuckyVandalizamDrugi Svjetski RatSuđenjeDonald Trump
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