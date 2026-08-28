Išarala memorijal i zapjenila fontanu: Slučaj razbjesnio Donalda Trumpa

Amerikanka iz Kentuckyja optužena je pred saveznim sudom zbog sumnje da je namjerno oštetila Memorijal Drugog svjetskog rata u Washingtonu, piše AP News.

Melissa Farris iz Elizabethtowna optužena je po dvije točke, za oštećenje memorijala posvećenog veteranima i uništavanje državne imovine.

Pred sudom bi se trebala pojaviti idućeg tjedna.

A federal grand jury has indicted Melissa Farris in the vandalism of the World War II Memorial in D.C. this month.



She was charged with destruction of a veterans memorial and destruction of government property. https://t.co/VR0BOOLO9Y — The Washington Post (@washingtonpost) August 28, 2026

Grafitima oštetila memorijal

Tužitelji sumnjaju da je 13. kolovoza sprejem ispisala poruku "Čiste ruke, prljavi $" na spomeniku te u fontanu ubacila sredstvo zbog kojeg se ispunila pjenom. Nakon prvog pojavljivanja pred sudom puštena je da se brani sa slobode.

Na slučaj se osvrnuo i američki predsjednik Donald Trump.

"Naš prekrasni Memorijal Drugog svjetskog rata upravo su napali vandali sa sprejem. Prvo Reflecting Pool, sada ovo", napisao je na Truth Socialu.