Brat Angeline Jolie sve priznao: Ljubio sestru, razveo se nakon 15 dana, pa otkrio da je gay

James Haven (53) godinama poznat prvenstveno kao stariji brat Angeline Jolie, otkrio je da je gay putem live prijenosa na Instagramu. S njim je bila i njegova bivša supruga Romi Marie Imbelli.

Njegovo priznanje uslijedilo je nakon godina povlačenja iz javnosti i brojnih nagađanja o privatnom životu.

"Ja sam gay. Kao dječak obožavao sam Disneyjeve princeze. Potajno bih stavljao šljokice na obraze i maskaru na trepavice, a u tim trenucima osjećao sam se čarobno. Nikad se nije radilo o tome da se pretvaram da sam netko drugi. Radilo se o tome da dopustim dijelu sebe koji je oduvijek postojao da dođe do izražaja', rekao je Haven.

Zatim je nastavio priznanje riječima kako se počeo pitati moram li taj dio sebe skrivati kako bi me 'normalni' dečki oko mene prihvatili.

"Kao i mnoga druga gej djeca, naučio sam preispitivati dijelove sebe puno prije nego što sam ih naučio prihvaćati. 'Coming out' ne znači postati neka druga osoba, nego dopustiti drugima da upoznaju osobu koja si cijelo vrijeme bio. Nadam se da će moja obitelj i drugi odabrati ljubav umjesto straha, razumijevanje umjesto osude i povezanost umjesto uvjerenja koja su nas možda dijelila', dodao je.

Sin slavnih roditelja

James Haven Voight rođen je 11. svibnja 1973. u Los Angelesu. Sin je glumca Jona Voighta i pokojne glumice Marcheline Bertrand. Od sestre Angeline stariji je dvije godine.

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Nakon razvoda roditelja odrastao je uglavnom uz majku, s kojom je bio iznimno blizak. I Angelina je često isticala da je upravo Marcheline bila najveći oslonac njoj i Jamesu tijekom odrastanja.

Poput sestre i oca, okušao se u glumi. Pojavio se u nekoliko filmova, među kojima su "Gia" (1998.), u kojem je glumila Angelina Jolie, te "Original Sin" (2001.), gdje su također dijelili kadar.

Kasnije se više posvetio režiji i produkciji nego glumi te je radio na manjim filmskim projektima.

Poseban odnos s Angelinom Jolie

James i Angelina godinama su slovili kao jedan od najbliskijih bratsko-sestrinskih parova u Hollywoodu. Najviše pažnje privukli su 2000. godine na dodjeli Oscara, kada je Angelina, primajući nagradu za najbolju sporednu glumicu za film Girl, Interrupted, izjavila:

"Toliko sam zaljubljena u svog brata."

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Nakon ceremonije brat i sestra poljubili su se u usta na crvenom tepihu, što je izazvalo goleme kontroverze i višegodišnje medijske rasprave. Oboje su kasnije objasnili da je riječ bila o spontanom izrazu bliskosti i podrške u emotivnom trenutku, bez ikakvih romantičnih konotacija.

Bio je velika pomoć Angelini

Nakon smrti njihove majke Marcheline Bertrand 2007. godine James je postao jedan od najbližih Angelininih suradnika i osoba od najvećeg povjerenja.

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Više godina pomagao joj je u brizi za njezinu djecu, često ih čuvajući dok je glumica snimala filmove ili putovala zbog humanitarnog rada. Također je imao važnu ulogu u pomirenju Angeline i njihova oca Jona Voighta nakon dugogodišnjeg prekida odnosa.

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Kratki brak koji je iznenadio javnost

Godine 2024. oženio je Romi Imbelli, zvijezdu reality emisije The Real L Word. Međutim, brak je trajao samo 15 dana prije nego što je pokrenut postupak poništenja. Vijest je tada izazvala veliko zanimanje jer Haven godinama gotovo nije govorio o privatnom životu.

A sada je prvi put javno rekao da je homoseksualac.

Najavio je i vlastiti podcast u kojem planira razgovarati o osobnim prekretnicama, iscjeljenju i životnim iskustvima.