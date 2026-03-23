Ovako će izgledati OI u Los Angelesu: Inspiracija dolazi iz prirodnog čuda

Organizatori Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Los Angelesu 2028. predstavili su službeni vizualni identitet događaja, sustav dizajna s cvjetnom tematikom koji odražava krajolik, susjedstva i kulturni karakter grada.

Vizualni identitet Olimpijskih i Paraolimpijskih igara LA28, ukorijenjen u jednom od najspektakularnijih prirodnih fenomena, kalifornijskom supercvatu.

U srži Izgleda igara je koncept "supercvjetanja" (superbloom), prirodnog fenomena koji se događa jednom u desetljeću koji pretvara smeđi pustinjski krajolik u u tepih divljeg cvijeća. To se događa kada neuobičajeno velike količine padalina u 6 mjeseci probude dugo uspavano sjeme, što dovodi do masovnog i intenzivnog cvjetanja.

"Superbloom odražava duh Olimpijskih i Paraolimpijskih igara. Sportaši treniraju cijeli život kako bi pronašli trenutak na najvećoj sportskoj pozornici. Kada su uvjeti pravi, sve se poklopi i dogodi se nešto izvanredno. Taj osjećaj iščekivanja, energije i vrhunac mnogih trenutaka koji su ih doveli ovdje inspirirao je naš Izgled Igara," kazao je potpredsjednik dizajna brenda i izvršni direktor dizajna u LA28. Ric Edwards.

Osnovna grafika izgrađena je oko 13 pojedinačnih cvjetova, za koje organizatori kažu da predstavljaju različite elemente Los Angelesa, od njegove kulture zabave do susjedstava, ljudi i autohtonog krajolika. Organizatori su dodali kako je tipografski stil inspiriran uličnom signalizacijom Los Angelesa, uključujući trgovačke centre i ručno oslikana slova na izlozima, u nastojanju da se identitetu da izrazito lokalni osjećaj.

"Željeli smo da izgled bude poput samog Los Angelesa. LA je grad nevjerojatne kreativnosti, smješten na sjecištu sporta i zabave, a Igre će ovdje 2028. godine ujediniti svijet. Prihvaćanjem apstrakcije i emocija stvorili smo nešto što ljudi mogu interpretirati na svoj način i vidjeti svoj odraz u tome," dodao je voditelj dizajna brenda LA28. Geoff Engelhardt.

Los Angeles će biti domaćin Olimpijskih igara po treći put 2028. godine, nakon što je organizirao Igre 1932. i 1984. godine. Također će prvi put biti domaćin Paraolimpijskih igara.

