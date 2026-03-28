Strašna nesreća kod Mošćeničke Drage: Poginula jedna osoba

Danas oko 19.30 sati na D66 između Mošćeničke Drage i Brseča u primorsko-goranskoj županiji dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovali motocikl i osobno vozilo.

Nažalost, u sudaru je jedna osoba smrtno stradala. Poduckun.net doznaje da je smrtno stradao vozač motocikla te da se motocikl nakon sudara zapalio i u potpunosti izgorio.

Promet je u prekidu, a očevidom rukovodi dežurna zamjenica ŽDO Rijeka