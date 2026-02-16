Stiže dvostruki udar: Kineska Nova godina i pomrčina Sunca promijenit će život ovim znakovima

Dok će mnogi početkom 2026. godine već zaboraviti na svoje novogodišnje odluke, jedna od najvažnijih svjetskih kulturnih tradicija pružit će novu priliku za početak.

Kineska nova godina, koja započinje 17. veljače 2026., neće biti uobičajena. Tog se dana poklapaju dva snažna astrološka i astronomska događaja: početak lunarne godine i prstenasta pomrčina Sunca, stvarajući pozornicu za ulazak u godinu vatrenog konja, razdoblje koje se događa tek jednom u šezdeset godina.

Ovaj rijedak spoj nagovještava godinu ispunjenu dinamičnom energijom, hrabrim odlukama i dubokim osobnim i kolektivnim transformacijama.

Što donosi godina vatrenog konja?

Nakon introspektivne godine Zmije u 2025., godina Konja označava radikalan zaokret. U kineskoj astrologiji Konj simbolizira neovisnost, karizmu, kretanje i samopouzdanje. Kada se udruži s elementom Vatre, njegove osobine postaju višestruko pojačane. Vatra donosi strast, intenzitet, hrabrost i preobrazbu. Astrolozi stoga najavljuju da će 2026. biti godina brzog napretka, dramatičnih promjena i odvažnih poteza.

Energija Vatrenog Konja potiče nas da djelujemo odlučno i slijedimo dugo čuvane ambicije. To je "Yang" godina, tradicionalno povezana s vanjskim djelovanjem i asertivnošću. Nakon razdoblja promišljanja, Vatreni Konj nas gura naprijed, tražeći da preuzmemo inicijativu i bez oklijevanja krenemo prema svojim ciljevima.

Sama pomrčina Sunca, koja se u zapadnoj astrologiji događa u znaku Vodenjaka, dodatno pojačava teme inovacija, zajedništva i pobune protiv zastarjelih struktura, postavljajući ton za transformacijski ciklus koji bi mogao trajati i do osamnaest mjeseci.

Foto: Shutterstock

Četiri znaka u središtu kozmičkih promjena

Iako će energija Vatrenog Konja utjecati na sve, astrolozi ističu da će četiri znaka kineskog zodijaka osjetiti najjači intenzitet ovih promjena, nalazeći se na prekretnici koja će im definirati godinu.

Konj: Vrijeme za veliki osobni reset

Osobe rođene u godinama konja (1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014.) ulaze u svoju godinu, poznatu kao Ben Ming Nian. Ovo je razdoblje tradicionalno ispunjeno izazovima, ali i golemim prilikama za rast.

Pomrčina Sunca na samom početku njihove vladavine signalizira "veliki reset". Konji će osjetiti snažan poriv da se oslobode svega što ih sputava i usklade se sa svojom istinskom prirodom.

Iako će im energija godine donijeti prilike za vodstvo i uspjeh, morat će pripaziti na impulzivnost i emocionalne oscilacije. Ključno je pronaći ravnotežu kako bi se uzbudljiva energija pretočila u stabilan i smislen napredak.

Štakor: Izazovi koji potiču na rast

Za one rođene u znaku Štakora (1948., 1960., 1972., 1984., 1996., 2008.), godina vatrenog konja donosi turbulencije. U kineskom zodijaku, štakor i konj su u izravnoj opoziciji. Dok Konj slijedi instinkt i impuls, štakor se oslanja na planiranje i strategiju. Brza i nepredvidiva energija 2026. može djelovati kaotično na promišljene Štakore.

Očekuju ih izazovi, posebno na području financija i odnosa, gdje će njihova sklonost kontroli biti na kušnji. Savjetuje im se da izbjegavaju rizične investicije i ostanu prizemljeni. Iako će godina biti zahtjevna, ona nudi priliku za rast kroz prilagodbu i učenje novih pristupa.

Foto: Shutterstock

Tigar: Vjetar u leđa za uspjeh i priznanje

Za razliku od štakora, tigar (1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010.) je prirodni saveznik konja, s kojim dijeli trojstvo vatrene energije. Za Tigrove, pomrčina i godina Vatrenog Konja djeluju kao snažan katalizator sreće i napretka.

Nakon razdoblja stagnacije, osjetit će povratak zamaha i otvaranje novih vrata. Ovo je njihova godina za proboj u karijeri, preuzimanje liderskih uloga i dobivanje zasluženih priznanja.

Energija vatrenog konja dodatno će potaknuti njihovu urođenu hrabrost, karizmu i ambiciju, čineći ih magnetom za uspjeh i nove prilike, kako u poslu tako i u ljubavi.

Zmaj: Intuicija kao ključni vodič

Zmajevi (1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012.) snažno će osjetiti energetski prijelaz. Pomrčina Sunca za njih označava trenutak u kojem intuicija postaje najvažniji alat.

Vatreni konj donosi im spontane prilike i širenje društvenih krugova, no zmajevi će morati biti spremni na brze i neočekivane promjene planova. Njihova snaga leži u sposobnosti da se prilagode i vjeruju svojim instinktima.

Godina će biti dinamična i društveno ispunjena, a oni koji se prepuste tijeku događaja i prigrle promjene moći će iskoristiti snažnu energiju za ostvarenje svojih ciljeva.