Tudora čeka vatreno krštenje protiv rivala i lidera: 'Imamo 13 igrača, dovoljno'

Igor Tudor imat će ovoga vikenda vatreno krštenje na klupi Tottenhama. U prvoj utakmici odmah ga očekuje veliki derbi s rivalima iz sjevernog Londona i liderima Premier lige, Arsenalom.

Tudora je odmah dočekala teška situacija s ozljedama. "Vrlo specifičan trenutak, kao što znate, ovo je vrlo rijetka situacija koju naiđete s 10 ozlijeđenih igrača, s teškim ozljedama. Trenirali smo s 13 igrača. Tako je. Nije lijepo, ali u ovom slučaju je još veći izazov uspjeti izaći iz ove situacije.

13 igrača ćemo sigurno imati i to je sasvim dovoljno da postignemo ono što želimo u nedjelju. I prvi cilj, naravno, razumijem važnost ove utakmice, ovo je derbi, sjevernolondonski derbi. Svi očekuju tri boda od nas. Svjesni smo toga", najavio je utakmicu Igor na pres konferneciji.

"Ono što mi je bio cilj u ovim prvim treninzima koje smo napravili jest da postanemo tim. Da postanemo tim s pravim načinom odlaska u rat, tim koji želi patiti, trebamo patiti", rekao je vrlo opisno Tudor.

Hoće li Tottenham i sljedeće sezone igrati Premier ligu, pitali su Tudora.

"100 posto", kratko je odgovorio.

Je li uživo u prvim danima?

"Nisam uživao jer nisam ovdje da uživam. Ovdje sam da radim. Ovo je prvi trenutak i ima posla. Privilegija je biti ovdje", kazao je Igor Tudor.

