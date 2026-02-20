Ubio djevojku i njenim tijelom nahranio pse, a sada je izašao iz zatvora i potpisao za Vasco

Bruno Fernandes de Souza, nekadašnji karizmatični kapetan slavnog Flamenga i brazilska sportska ikona, bio je na korak od multimilijunskog transfera u Milan i poziva u reprezentaciju. Smatran jednim od najtalentiranijih vratara svoje generacije, bio je poznat i po neuobičajenoj vještini postizanja golova iz slobodnih udaraca. Činilo se da ima sve. No, umjesto slave, njegov život je krenuo putem nezamislivog zločina koji je šokirao Brazil i svijet.

Godine 2010., na samom vrhuncu slave, Bruno je postao središnja figura stravičnog slučaja. Njegova bivša djevojka, 25-godišnja manekenka Eliza Samudio, s kojom je imao sina, misteriozno je nestala. Istraga je uskoro otkrila jezivu istinu: Samudio je oteta, mučena i na kraju zadavljena na Bruninom imanju. Njeno tijelo je potom raskomadano i bačeno psima kako bi se prikrili svi dokazi. Prema tužiteljima, ključni motiv bio je njezin zahtjev da Bruno prizna očinstvo i plaća alimentaciju, što je vratar doživljavao kao prijetnju za svoj ugled i planirani transfer u Europu. Tijelo Elize Samudio nikada nije pronađeno.

Bruno je 2013. osuđen na 22 godine i 3 mjeseca zatvora zbog ubojstva, otmice i skrivanja leša. Unatoč dokazima i presudi, dugo je nijekao svoju umiješanost.

Povratak na teren

Ipak, nakon odsluženih samo sedam godina, Bruno je 2017. privremeno pušten na slobodu putem sudske odluke. Gotovo odmah potpisao je ugovor za drugoligaški klub Boa Esporte, što je izazvalo lavinu bijesa u javnosti i masovne prosvjede. Zbog pritiska, klub je izgubio pet ključnih sponzora, no ugovor nije raskinut. Ipak, Vrhovni sud je nakon samo dva mjeseca ukinuo odluku o oslobađanju i vratio ga u zatvor.

Od 2019. godine prebačen je u poluotvoreni režim, što mu je omogućilo da tijekom dana izlazi iz zatvora i ponovno zaigra za nekoliko niželigaških klubova. Svaki njegov angažman do danas prate žestoke osude i neprestani protesti udruga za ženska prava, koje ga smatraju simbolom nasilja nad ženama. Njegov najnoviji pokušaj povratka je potpis za četvrtoligaški klub Vasco, pri čemu je važno naglasiti da se ne radi o slavnom brazilskom velikanu Vasco da Gami.

