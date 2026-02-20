Plenković iz Delhija o izglasavanju novog ministra, ali i o 77. glasu: 'Znamo se dugo'

Premijer Andrej Plenković izrazio je u petak zadovoljstvo što je Alen Ružić u Saboru dobio povjerenje za novog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, istaknuvši kako je to bilo očekivano te mu je zaželio da se brzo uključi u tim i ispunjavanje programa Vlade.

Predsjednik Vlade je to izjavio tijekom svog boravka u Indiji, nakon predavanja koje je održao na Sveučilištu Delhi. Izrazio je očekivanje da se novi ministar brzo uključi u tim i ispunjavanje programa Vlade.

"Mi ćemo to raditi predano, s najboljim znanjem i iskustvom kojeg imamo", rekao je Plenković koji se još jednom zahvalio dosadašnjem ministru Marinu Piletiću.

Presudan 77. glas

Ružić je dobio povjerenje da preuzme resor sa 77 glasova za, jednim više od potrebnih 76, a uz vladajuće, za tu je odluku glasovala i bivša SDP-ova zastupnica Boška Ban Vlahek (NZ).

Na upit novinara što misli o tome, Plenković je rekao kako se dobro znaju dugi niz godina, ocijenivši da je Ban Vlahek aktivna zastupnica iz 3. izborne jedinice, iz Međimurja.

"Uspostavili smo dobru suradnju u proteklim godinama kada su u pitanju bili važni projekti za Međimurje, bez obzira na to što pripadamo različitim političkim strankama", kazao je premijer, a posebno je izdvojio Centar za odgoj i obrazovanje u Čakovcu, vrijedan 18 milijuna eura, koji je osobito važan za djecu s poteškoćama u razvoju.

"Drago mi je da je ona sama, svojevoljno odlučila podržati ministra Ružića. Čini mi se da je već jednom pokazala to kod izglasavanja proračuna", naveo je te istaknuo kako je Vlada otvorena za suradnju.

Na njoj je, dodao je, kao i na svakom drugom tko se želi priključiti parlamentarnoj većini, da to artikulira samostalno.

"Cijenim taj njen glas potpore i uvjeren sam da je dobro vidjela sve mogućnosti da Alen Ružić kao iskusan liječnik, znanstvenik, vrlo angažiran političar i profesionalac preuzme konce toga resora i da doprinos u rješavanju aktualnih otvorenih pitanja, ali i uopće unaprjeđenja socijalne politike, mirovinskog sustava, područja rada i obitelji", poručio je Plenković.

