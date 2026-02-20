Regiju u kojoj je razorni potres odnio 20 života, pogodio novi jačine 5,7 po Richteru

Potres magnitude 5,7 pogodio je u petak u 17.39 sati po lokalnom vremenu regiju Hindukuš u Afganistanu, prema podacima Njemačkog istraživačkog centra za geoznanosti. Potres je registriran i na stranici EMSC, ali stoji kako je bio jačine 5,5 stupnjeva po Richteru.

Epicentar je bio na dubini od 79 kilometara. Potres se osjetio u glavnom gradu Kabulu i susjednim pokrajinama.

Nije bilo neposrednih izvješća o šteti ili žrtvama.

'Cijeli stan se tresao'

Na EMSC-u ostavljeni su brojni komentari mještana koji su ga osjetili.

"Jak udar", napisao je jedan dok je drugi samo napisao "Kabul"

"Prilično jako! Prestrašilo je mačku", napisao je jedan.

"Cijeli stan se tresao 30 sekundi".

"Vrlo snažno podrhtavanje. Svi su napustili svoje kuće".

"Islamabad, bilo je zastrašujuće"...

Posljednji uzeo 20 života

Potres magnitude 6,3 pogodio je u studenom prošle godine sjeverni afganistanski grad Mazar-e Sharif, pri čemu je poginulo najmanje 20 ljudi, a ozlijeđeno oko 150, priopćile su u ponedjeljak pokrajinske vlasti.

Američki geološki zavod (USGS) objavio je da je potres bio na dubini od 28 km u blizini Mazar-e Sharifa, grada s oko 523.000 stanovnika.

