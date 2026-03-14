'Trump nije dobro': Novi gaf pokrenuo razne teorije, a rana na vratu produbila sumnje...

Televizijski gledatelji izrazili su zabrinutost za zdravlje američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon onoga što su nazvali zabrinjavajućim trenutkom tijekom njegova govora zabilježenim u prijenosu uživo.

Sve se dogodilo tijekom događaja posvećenom Mjesecu ženske povijesti u Bijeloj kući, koji je organizirao sa suprugom Melanijom Trump, kada ga je pamćenje "izdalo" pa je zamijenio svoju bivšu savjetnicu Kellyanne Conway sa sadašnjom glasnogovornicom Karoline Leavitt.

U svom govoru, Trump je zahvalio Conway, hvaleći način na koji se obračunava s medijima: "I naravno Kellyanne Conway, je li itko ikada čuo za nju? Fantastična je, bori se. Jedan moj prijatelj je rekao: 'Znaš tu Kellyanne, divim se kako dolazi i viče na sve te ljude', misleći na medije. Hvala ti Kellyanne", prenosi Mirror.

Gledateljima su se pojavili upitnici nad glavama zbog Trumpove zbunjenosti. Mnogi su svoje reakcije podijelili na društvenim mrežama, gdje je jedan korisnik napisao: "Pobrkao je Karoline Leavitt s Kellyanne Conway? Jesam li dobro čuo?".

Rana na vratu, masnice na rukama...

Nije jedini koji je to primijetio. Drugi korisnik se nadovezao: "O čemu on priča? Misli li na Leavitt? Bože...".

Treći se pita zašto mediji ne tretiraju njegov "očiti kognitivni problem" s upola manje pažnje nego što su to činili kod njegovog prethodnika, Joea Bidena.

"Trump nije dobro", pisalo je u još jednom komentaru.

Ovaj gaf uslijedio je nakon što je ranije ovoga mjeseca Trump uočen s ranom, odnosno krastama na vratu na ceremoniji dodjele Medalje časti u Bijeloj kući.

Liječnik Bijele Kuće Sean Barbabella pojasnio je: "Predsjednik Trump koristi kremu na desnoj strani vrata, što je preventivni tretman kože koji je propisao liječnik. Tretman koristi tjedan dana, a očekuje se da će se crvenilo povući za nekoliko tjedana".

Mediji navode kako se činilo da Trump tetura i nerazgovijetno izgovara riječi dok pokušava odati počast posljednjem dobitniku nagrade.

Iz Bijele kuće više su puta odbacili navode o narušenom zdravstvenom stanju predsjednika, nakon što su buru u javnosti podigle česte modrice na njegovim dlanovima. I sam Barbabella još je u travnju prošle godine ustvrdio da je Trump "i dalje izvrsnog zdravlja" sa snažnim srčanim, plućnim, neurološkim i fizičkim funkcijama.

