Majka i beba živi spaljeni! Četvero uhićenih: Za sve je krivo praznovjerje?

Četvero ljudi privedeno je u istočnoj Indiji pod sumnjom da su početkom tjedna spalili ženu i njezina desetomjesečnog sina, vjerujući da se bavila vještičarenjem.

U napadu je teško ozlijeđen i njezin suprug koji je zadobio ozbiljne opekline te se trenutno nalazi na bolničkom liječenju. Liječnici se bore za njegov oporavak, dok policija nastavlja intenzivnu istragu, piše BBC.

Iz policije poručuju kako potraga za ostalim sudionicima napada još traje. Uhićeni su zadržani u pritvoru, a zasad se nisu javno očitovali o optužbama koje im se stavljaju na teret.

Nije novi trend

Podaci Nacionalnog ureda za evidenciju kriminala pokazuju da je između 2000. i 2016. godine u Indiji više od 2.500 osoba, uglavnom žena, ubijeno zbog optužbi za vještičarenje.

Tragedija u kojoj su život izgubili Jyoti Sinku i njezin sin dogodila se svega nekoliko mjeseci nakon sličnog zločina u susjednoj državi Bihar, gdje je petero članova jedne obitelji brutalno ubijeno i navodno spaljeno živo zbog istih optužbi.

Ovakvi zločini najčešće se bilježe u siromašnim, plemenskim područjima gdje je praznovjerje duboko ukorijenjeno, a zdravstveni sustav praktički ne funkcionira. U nedostatku liječnika i dostupne medicinske skrbi, stanovnici se često oslanjaju na nadriliječnike i neformalne iscjelitelje, čije procjene nerijetko dodatno potiču strah i nepovjerenje u zajednici.

Kako je sve započelo?

Prema prvim informacijama, nasilje je potaknuto nizom događaja koji su prethodili tragediji. Mještani su govorili o iznenadnim uginućima stoke te o bolesti i smrti lokalnog stanovnika Pustuna Birue.

Njegova supruga Jano Birua ispričala je kako se obratila neformalnom zdravstvenom savjetniku, što je uobičajena praksa u selima bez liječničke skrbi, kada je njezin suprug počeo patiti od napadaja tjeskobe i gubiti svijest. On joj je, kako tvrdi, rekao da njezin suprug nema fizičku bolest.

Na pitanje zašto ga nije odvela u bolnicu, Jano Birua odgovorila je da si to nisu mogli priuštiti. "Siromašni smo ljudi, nismo imali mogućnost odvesti ga tako daleko", rekla je.

Ubrzo su se selom počele širiti glasine da je Jyoti Sinku navodno odgovorna za njegovo zdravstveno stanje te da se bavi vještičarenjem.

Pustun Birua preminuo je u utorak navečer. Iste noći, prema riječima njezina supruga Kolhana Sinkua, skupina od približno desetak osoba, među kojima je bilo i pet žena, upala je u njihov dom. Napadači su, tvrdi, zapalili njegovu suprugu i dijete.

Iz bolničkog kreveta Kolhan Sinku opisao je dramatične trenutke. "Molio sam ih sklopljenih ruku da se sve riješi pred seoskim vijećem, ali nisu htjeli slušat"“, kazao je.

Zasad samo četiri muškarca

Na temelju njegova iskaza i svjedočenja još jednog člana obitelji, policija je pokrenula kazneni postupak zbog ubojstva i udruživanja radi počinjenja kaznenog djela.

Policija je potvrdila da su zasad uhićena četiri muškarca te da je formiran poseban istražni tim koji radi na identifikaciji i pronalasku preostalih članova skupine.

Nadležni su najavili i pokretanje edukativnih programa u ruralnim sredinama kako bi se suzbilo širenje praznovjerja i spriječile slične tragedije u budućnosti.

