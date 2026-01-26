Cure detalji ubojstva koje je potreslo Ameriku, guverner demantira policiju: 'To je mučno'

U pucnjavi koja se dogodila u subotu u Minneapolisu smrtno je stradao 37-godišnji Alex Pretti. Smrt je potakla ogroman val nezadovoljstva, a svako malo se otkrivaju novi detalji.

Iz dostupnih snimki nije jasno je li agent ICE-a koji je oteo oružje Prettiju obavijestio ostale agente da je pištolj uklonjen. Također nije jasno tko je ispalio prvi metak u pucnjavi koja je potresla SAD i izazvala val prosvjeda te političkih i pravnih reakcija na saveznoj i državnoj razini, prenosi CNN.

Zapovjednik američke Granične patrole Gregory Bovino optužio je Prettija da je pokušao „masakrirati policiju“, tvrdeći da je imao pištolj i „spremnike pune streljiva“. „Ovo izgleda kao situacija u kojoj je pojedinac želio nanijeti maksimalnu štetu i masakrirati policiju“, rekao je Bovino na konferenciji za novinare.

Guverner: 'Ovo što se vidi na snimkama je mučno'

No guverner Minnesote Tim Walz oštro je odbacio verziju događaja koju je iznijelo američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS), nazvavši je „besmislicama“ i „lažima“, pozivajući se na videosnimke incidenta.

„Ono što vidim vlastitim očima i što ćete vi vidjeti vlastitim očima čini te tvrdnje vrlo teško povjerljivima“, rekao je Walz. „Vidio sam snimke iz nekoliko kutova i to je mučno“ Svjedok, čiji je iskaz naveden u novom podnesku u tužbi protiv Trumpove administracije, izjavio je da nije vidio da se Pretti opirao ili pokušao posegnuti za svojim oružjem tijekom susreta s agentima.

Bovino je rekao da je agent Granične patrole koji je pucao na Prettija „vrlo dobro obučen“ i da je u službi osam godina. „Službenik ima opsežnu obuku kao instruktor sigurnosti na streljani“, dodao je.

Pucnjava u Minneapolisu

Podsjetimo, pucnjava se dogodila oko 9 sati ujutro po lokalnom vremenu na dijelu Nicollet Avenue poznatom kao Eat Street. Ministarstvo domovinske sigurnosti objavilo je da su agenti u tom trenutku provodili ciljanu operaciju protiv ilegalnog imigranta „traženog zbog nasilnog napada“, kada je, prema njihovim navodima, „pojedinac prišao agentima američke Granične patrole s poluautomatskim pištoljem kalibra 9 milimetara“.

Prema iskazu svjedoka Nilsona Barahone, osoba koju su agenti navodno progonili utrčala je u obližnju trgovinu s krafnama, nakon čega su se ljudi unutra zaključali. Agenti su pokušali ući, ali nisu uspjeli te su pozvali pojačanje.

Promatrači su se okupili ispred trgovine, pušući u zviždaljke i snimajući razvoj događaja. Na videosnimkama se vidi muškarac za kojeg se vjeruje da je Pretti, odjeven u crnu bejzbolsku kapu, sunčane naočale i smeđu jaknu, kako drži mobitel i približava se agentima.

U jednom trenutku agent gura drugog prolaznika na tlo, nakon čega se Pretti približava. Agent ga zatim hvata i poprska kemijskim iritansom, koji su svjedoci opisali kao papar-sprej.

Pretti, prema iskazima, pokušava pomoći prolaznici da ustane. Agenti ga potom pokušavaju razdvojiti od nje i obaraju na tlo.

Na snimkama se čuje kako jedan od službenika viče: „Ima pištolj“, dok drugi poseže u Prettijev pojas. Jedan agent se potom udaljava držeći oružje za koje se vjeruje da je Prettijevo. Ubrzo nakon toga odjekuje prvi pucanj, a zatim još najmanje devet hitaca.

Tko je bio Alex Pretti

Alex Pretti je bio medicinski tehničar na odjelu intenzivne njege u Medicinskom centru za veterane u Minneapolisu. U toj je ustanovi bio zaposlen oko pet godina.

Pretti je završio srednju školu u Green Bayu, u saveznoj državi Wisconsin, 2006. godine, a 2011. diplomirao je na Sveučilištu u Minnesoti, na College of Liberal Arts. Prema riječima suradnika, bavio se istraživanjem načina za sprječavanje smrti veterana od raka debelog crijeva.

Njegova obitelj opisala ga je kao „dobrodušnu osobu koja je duboko brinula za svoju obitelj, prijatelje i američke veterane o kojima je skrbio“, ističući da je „želio napraviti razliku u svijetu“.

Guverner Walz rekao je da je razgovarao s Prettijevim roditeljima nakon njegove smrti.

„Bol nakon što vam sina ubiju pred očima cijelog svijeta jedno je, ali ono što me posebno dirnulo bila je njihova želja da se pobrinu da se Alexova priča ne zaboravi“, rekao je Walz, prenoseći riječi Alexova oca Michaela: „Ne dopustite da zaborave Alexovu priču.“

