Tko je Alex Pretti? Snimka njegovih zadnjih trenutaka života je užasavajuća: 'Pratili su ga...'

Amerikom se šire prosvjedi nakon što su imigracijski agenti ubili 37- godišnjeg američkog državljanina Alexa Prettija.

Iz Washingtona tvrde da je riječ o samoobrani, dok lokalne vlasti traže da se savezni agenti povuku iz Minnesote. Drugo je ovo ubojstvo, nakon što je prije dva tjedna ubijena medicinska sestra.

Krunski dokaz je snimka koja pokazuje njegove zadnje trenutke života, dok ga šestorica imigracijskih agenata obaraju na tlo i na njega ispaljuju desetak hitaca. Administracija predsjednika Donalda Trumpa tumači je na jedan, a lokalne vlasti i očevici na drugi način.

'Pratilo ga je šestero agenata'

Prema različitim snimkama Pretti je prije ubojstva u ruci imao samo mobitel kojim je snimao agente. Do sukoba dolazi kada policajci guraju ženu, a Pretti se uključuje i tada ga obaraju na tlo. Prema očevicima pištolj u njegovim rukama nije viđen. 'Šestero agenata ga je pratilo, tako da nije bilo šanse da bi mogao posegnuti za pištoljem ako ga je imao', ispričao je jedan od očevidaca.

Pretti je američki državljanin, koji je imao dozvolu za nošenje oružja. Bio je medicinski tehničar koji je radio u ustanovi za veterane. Dobra duša, kaže njegova obitelj, koja je razočarana, kako kaže, lažima Trumpove administracije, koja je Prettija optužila za domaći terorizam.

