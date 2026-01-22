Nakon 30 godina u SAD-u ICE ga zatvoro pa deportirao. Sandro za Direkt: 'Ostao sam bez svega, nemam novca, papire, posao'

Dok se vraćao iz škole, petogodišnjeg dječaka Liama Ramosa i njegovog oca odvela je američka imigracijska služba. Guardian piše kako su ih službenici dočekali na prilazu kuće u Minessoti i odveli u pritvor. Protiv njih nije izdan nalog za deportaciju, čekaju azil i nisu kriminalci - kaže njihov odvjetnik. ICE tvrdi da su ciljali oca ne dječaka. I ovo nije jedina ovakva priča iz Amerike.

Okrutnost američkog imigracijskog sustava na vlastitoj je koži osjetio Sandro Silajdžić. Pune 32 godine živio je u Americi. Tamo je stigao s pet godina kao izbjeglica iz BiH, ali vrećica marihuane s kojom je uhvaćen prije 19 godina razlog je zbog kojeg je prvo bio u zatvoru, pa šest mjeseci u pritvoru, pa deportiran u Hrvatsku, u kojoj je u životu bio samo jednom.

Razgovor sa Sandrom prva je objavila Milena Zajović iz Večernjeg Lista, a svoju nevjerojatnu priču pristao je ispričati i u RTL Direktu.

Nemaš američko državljanstvo, ali imao si sve potrebne dokumente da tamo budeš?

Tako je. Imao sam Zelenu kartu od 1995. kad sam došao u SAD kao izbjeglica.

Znači nisi bio tamo ilegalno?

Ne.

Tvoj zločin je vrećica marihuane iz doba srednje škole, ali to je postao problem tek u vrijeme druge Trumpove administracije?

Počelo je 2014. godine kada sam izašao iz Amerike za praznike. Nakon četiri dana sam se vratio, u zračnoj luci u Atlanti su me agenti zaustavili, pitali me jesam li ikada imao problema ili bio uhićen. Rekao sam za tu vrećicu trave iz doba kad sam bio maloljetan pa su me pitali jesam li ikada išao na sud za imigraciju. Rekao sam da nisam jer je bila mala krivica, ali sad su mi agenti rekli da moram u proceduru za imigraciju.

Sve je počelo jer si otišao na praznike?

Da. Svatko sa Zelenom kartom, nakon povratka u SAD-a, ide na pregled i ispitivanje.

I što se onda dogodilo?

Vratio sam se s odmora i počeli su me ispitivati. Rekao sam što se dogodilo, i oni su rekli da moram čekati sud. To je bilo 2014. do 2025. godine. Čekao sam i redovno putovao, imao sam privremene dokumente. Svake godine sam morao ići na aerodrom da te dokumente povjerim, sve je bilo u redu. U svibnju su me uhitili.

A onda mjesec i pol zatvora. Kako je to izgledalo?

Bilo je prljavo, bilo je puno Amerikanaca izmiješanih s imigrantima. Nose se narančasta odijela, puno je ljudi tamo zbog droge, ubojstava, pedofila. Sve su stavili tamo.

Kako ti je bilo tamo, jesi li imao hrane? Rekao si da si smršavio.

Teško. Izgubio sam 25 pounda (odnosno malo više od 11 kila) za mjesec i pol dana. Svakog tjedna možeš kupiti hranu, no to nije bilo dosta.

Nakon toga slijedi pritvor od sedam mjeseci. Kako je tamo bilo?

Tamo su imigranti. Veći je zatvor bio, moglo se izaći van i vidjeti sunce. U prethodnom zatvoru si na jednom mjesto i ne možeš izaći van. U "Detention centru" je bilo ljepše, popravili su hranu, ali svejedno se boriš za život.

Kako si se osjećao? Živio si tamo 30 godina, otišao na odmor i odjednom si u zatvoru?

Bio je šok kada sam vidio da su me uhitili. Nikada nisam pomislio da će se to meni dogoditi. Mislio sam da ću se pojaviti pred sucem koji će reći - ovo je bez veze. Ti si ušao u nekakvu političku igru, evo ti državljanstvo i idi kući.

Očekivao si da ćete pustiti?

Da, nikada nisam mislio da će me deportirati.

Zvao si odvjetnika?

Jesam. Imao sam odvjetnika koji mi je uzeo 15.000 dolara da me brani i izgubili smo. Na sudu nije ni pokušavao pomoći, dok je sudac pričao on je šutio, spustio glavu.

Kad si bio u pritvoru s imigrantima, kakve su priče drugih?

Neki su prešli preko granice, neki su imali radnu dozvolu Ima normalnog naroda. Radili su svoj posao i onda je došao ICE. Po neke su došli kod kuće i pokucali na vrata, vidjeli da nemaju papire i zatvorili ih. Neki su imali radnu dozvolu, vozili kamione no na kontroli su ih uhitili. Ode kamion i posao... Ljudi su tamo plakali.

Na zao glas je došao ICE i sve što se događa u Americi. Kakvo je bilo tvoje iskustvo s agentima ICE-a?

Meni nisu dali puno informacija. Kada dolaze, oni samo dolaze s papirima i prijedlogom da potpišete i sami napustite državu. I kad sam pitaš što se događa sa mnom, oni ništa ne kažu. Samo daju papir i to je to.

Na kraju su te deportirali u Hrvatsku gdje si bio samo jednom na odmoru?

Nikad nisam živio u Hrvatskoj.

Došao si tu prije 15 dana?

Imam sobu do subote, uzeo sam je na par dana. Sad tražim stan, ali problem je što ne mogu naći stan zbog novca. Ne mogu doći do novca jer nemam papire. A ne mogu dobiti papire jer mi treba adresa da mi država pomogne s osobnom, OIB-om... Sve je naopako.

Je li ti tko ponudio pomoć kada si došao, policija primjerice?

Ne. Kad sam sletio, policija me čekala na autobusu. Odveli su me unutra, popričali su sa mnom i rekli da ne znaju kako da mi pomognu, odnosno da mi ne mogu pomoći. Vratili su mi putovnicu i pitali gdje ću sada. Oprostite, ne znam gdje ću. Pitao sam mogu li mi pomoći, oni su rekli da ne mogu i da sam slobodan.

Ti sad trebaš pomoć i oko traženja posla, stana?

Tako je, i za dokumente. Ne mogu dobiti dobiti ni pomoć od socijalne. U MUP-u su rekli da ne mogu pomoći dok nemam adresu.

Odjednom su te strpali u zatvor pa pritvor. Ti se nikada nisi vratio u svoj stan, auto, po svoje stvari?

Ne, ništa. Prijatelji su mi pomogli, spakirali stvari i dali mi jedan ruksak. Išao sam iz zatvora u zračnu luku, agenti su bili sa mnom do leta.

Što sad? Želiš li se uopće vratiti u Ameriku?

Volio bih se vratiti, ali dobio sam zabranu na 10 godina. Sve i da hoću, ne daju mi.

Kakva je atmosfera u Americi? Je l' se ljudi boje?

Svi se boje, ne žele putovati. Neki ne žele raditi. Amerikanci s državljanstvom se isto boje. Nitko ne zna što će se događati.

Ali tebi je tamo cijeli život, živio si 30 godina u SAD-u?

Tako je, tamo su mi pokopane majka i baka jedne do druge. Idućih 10-15 godina ih ne mogu posjetiti.