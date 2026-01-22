Amerikanci stavili Srpkinju Milicu na listu 'Najgori od najgorih': Evo kako je tamo dospjela

Srpkinja Milica Šumaković našla se na listi "Najgori od najgorih" koju je kreirala Državna sigurnost SAD-a.

Kako ističe američko Ministarstvo domovinske sigurnosti, stranica sadrži najgore kriminalce koji su stranci i koje je uhitila američka Služba za imigraciju i carine (ICE).

Kažu da ispunjavaju obećanje predsjednika Donalda Trumpa o provođenju masovnih deportacija - počevši od "najgorih od najgorih" - uključujući ilegalne imigrante.

Uhićena Srpkinja Milica Šumaković iz Chicaga osuđena je 2024. na godinu i pol zatvora po saveznoj optužnici zbog sudjelovanja u organiziranoj kriminalnoj skupini koja je počinila prijevaru tijekom pandemije koronavirusa i pronevjerila 16 milijuna dolara kroz kredite i pomoć malim poduzećima koje je tada dala američka država. Kaznu služi u saveznom zatvoru Aliceville u Alabami, objavio je srbijanski Blic.

Zajedno sa šest drugih Srba, razvila je shemu u kojoj je podneseno više od 300 lažnih zahtjeva za više od 40 milijuna dolara naknada za zajam za štetu od ekonomske katastrofe (EIDL).

Program EIDL imao je za cilj pružiti pomoć u obliku zajmova ili bespovratnih sredstava za pokrivanje obrtnog kapitala i drugih troškova za tvrtke koje su pretrpjele financijske gubitke tijekom pandemije.

Uz nju optuženo još šestero Srba

Pred američkim Okružnim sudom u Chicagu optužena je zajedno sa još šestoro Srba - Markom Nikolićem, Brankom Aleksićem, Majom Nikolić, Nebojšom Simeunovićem, Mijajlom Stanišićem i Đorđem Todorovićem.

Tvrdili su da posjeduju niz tvrtki u Illinoisu i Floridi. Zahtjevi i dokumentacija koju su podnijeli sadržavali su lažne izjave o navodnim tvrtkama, kao i o broju zaposlenika i iznosima prihoda. Shema optuženika rezultirala je time da je Američka uprava za mala poduzeća isplatila više od 16 milijuna dolara prijevarnih naknada.

Foto: Screenshot United States Department Of Homeland Security

Godine 2023. priznala je krivnju za prijevaru putem elektroničkih komunikacija. Osuđena je na 18 mjeseci zatvora i naloženo joj je da plati 1,68 milijuna dolara odštete.

U siječnju 2024. Marko Nikolić osuđen je na četiri godine i dva mjeseca zatvora te mu je naloženo da plati 6,9 milijuna dolara odštete, dok je Aleksić u studenom 2023. osuđen na dvije godine i jedanaest mjeseci zatvora te mu je naloženo da plati 575.000 dolara odštete.

Ostali optuženi su u bijegu i vjeruje se da se skrivaju u inozemstvu.

