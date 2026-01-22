Američki agenti odveli dječaka (5) dok se vraćao iz škole: Zajedno s ocem završio je u pritvoru

Američka imigracijska i carinska služba (ICE) privela je u utorak u Minnesoti petogodišnjeg dječaka dok se vraćao iz škole, zajedno s njegovim ocem, piše The Guardian. Prema navodima školskih vlasti, oboje su potom prebačeni u pritvorski centar u Teksasu. Dječak, Liam Ramos, predškolac iz Columbia Heightsa, priveden je ispred obiteljske kuće, potvrdila je nadzornica školskog okruga Zena Stenvik.

Liam je nedavno napunio pet godina i jedno je od četvero djece iz istog školskog okruga koje su savezni imigracijski agenti priveli u posljednja dva tjedna, tijekom pojačanih aktivnosti imigracijskih vlasti u tom području. Prema riječima Stenvik, otac i sin tek su se vratili kući kada su agenti intervenirali.

Prema njezinu svjedočenju, agenti su nakon uhićenja oca izveli dječaka iz automobila i uputili ga da pokuca na vrata kuće kako bi provjerio nalazi li se unutra još netko, što je nadzornica opisala kao korištenje djeteta u operativne svrhe. U kući se u tom trenutku nalazila još jedna odrasla osoba, koja je zatražila da preuzme skrb o dječaku kako bi se izbjegao njegov odlazak u pritvor, no taj je zahtjev odbijen.

'Ciljana operacija'

Liamov stariji brat, srednjoškolac, vratio se kući 20-ak minuta kasnije i zatekao praznu kuću. Ubrzo su stigla i dva ravnatelja iz školskog okruga kako bi obitelji pružili podršku.

Obitelj je, prema riječima odvjetnika Marca Prokoscha, bila u postupku traženja azila te je u Sjedinjene Države ušla legalno, preko službenog graničnog prijelaza. Prokosch je naglasio da protiv oca i djeteta nije postojao nalog za deportaciju te da nisu počinili kaznena djela. Dodao je kako vjeruje da su otac i sin zajedno u pritvoru.

Iz Ministarstva domovinske sigurnosti stiglo je drukčije tumačenje događaja. Pomoćnica tajnika Tricia McLaughlin izjavila je da je ICE provodio "ciljanu operaciju" usmjerenu na oca, kojega je opisala kao osobu bez reguliranog statusa. Naglasila je da dijete nije bilo meta akcije te ustvrdila da je otac pokušao pobjeći, ostavivši dijete. Prema njezinim riječima, agent je ostao s dječakom radi njegove sigurnosti, a roditeljima se u takvim situacijama nudi izbor da budu udaljeni zajedno s djecom ili da se djeca smjeste kod osobe od povjerenja.

Skupina naoruženih agenta odvela 17-godišnjaka

Školski okrug objavio je i poruku Liamove učiteljice, koja je rekla da je dječak vedar, pažljiv i omiljen među vršnjacima te da njegov izostanak snažno pogađa razred. Izrazila je nadu da će se sigurno vratiti u školu.

Odvjetnik Prokosch upozorio je da ovakvi događaji imaju dugoročne posljedice ne samo za obitelj nego i za cijelu zajednicu. Istaknuo je da će djeca koja svjedoče uhićenjima svojih vršnjaka biti izložena sekundarnoj traumi.

Stenvik je navela i druge nedavne slučajeve u kojima su maloljetnici iz istog područja privedeni. U utorak je 17-godišnjeg učenika iz automobila odvela skupina naoružanih i maskiranih agenata, bez prisutnosti roditelja.

Imigracijski agenti u blizini škola

U siječnju su agenti, prema njezinim riječima, silom ušli u stan i priveli 17-godišnju učenicu i njezinu majku, dok je nekoliko dana ranije desetogodišnja djevojčica odvedena na putu u školu zajedno s majkom, a obje su do kraja dana završile u pritvoru u Teksasu.

Nadzornica je upozorila i na zastrašujuću prisutnost imigracijskih agenata u blizini škola, navodeći da se vozila ICE-a kreću po školskim parkiralištima i prate školske autobuse. Zbog toga su, kako je rekla, djeca, roditelji i nastavnici u strahu, a neke su obitelji odlučile ne slati djecu u školu.

"Naša je odgovornost obrazovati djecu, ali sada pokušavamo i pomoći obiteljima da se snađu u složenom pravnom sustavu", rekla je Stenvik, naglasivši da su djeca koja se privode djeca, a ne kriminalci, te da je njihova sigurnost apsolutni prioritet.

