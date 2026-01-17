SAD pokrenuo istragu protiv dužnosnika koji se protive ICE-u: 'Agenti deportacijama siju kaos i strah'

Američko Ministarstvo pravosuđa otvorilo je kaznenu istragu protiv dužnosnika Minnesote, uključujući guvernera Tima Walza i gradonačelnika Minneapolisa Jacoba Freya, zbog navodne zavjere za ometanje imigracijskih agenata, rekao je u petak izvor upoznat s istragom.

Izvor, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da su za Walza i Freya pripremljeni sudski pozivi kao dio istrage, ali nije odmah bilo jasno jesu li im uručeni.

Istraga, o kojoj je prvi izvijestio CBS News, proizlazi iz izjava Walza i Freya o tisućama službenika za imigraciju i carinu te agenata granične patrole raspoređenih u regiju Minneapolis posljednjih tjedana po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, rekao je izvor.

'Ovo je pokušaj zastrašivanja'

Reagirajući na društvenim mrežama na vijest o istrazi, Walz, koji se neuspješno kandidirao za potpredsjednika na izborima 2024. na kojima je pobijedio Trump, rekao je da se savezni pravosudni sustav koristi kao oružje za zastrašivanje Trumpovih percipiranih političkih neprijatelja.

"Prije dva dana to je bila Elissa Slotkin. Prošli tjedan to je bio Jerome Powell. Prije toga, Mark Kelly. Korištenje pravosudnog sustava kao oružja protiv vaših protivnika je autoritarna taktika", rekao je Walz.

Guverner je mislio na američke senatore Elissu Slotkin i Marka Kellyja, demokrate iz Michigana i Arizone, koji su dali video izjavu u kojoj pozivaju pripadnike vojske da se odupru nezakonitim naredbama, te na predsjednika Federalnih rezervi Jeromea Powella, kojeg je Trump kritizirao kao previše oklijevajućeg u podizanju kamatnih stopa.

Reagirajući na CNN-ovo izvješće o istrazi, Frey je zasebno rekao: "Ovo je očiti pokušaj zastrašivanja jer sam stao u obranu Minneapolisa, lokalnih snaga reda i stanovnika protiv kaosa i opasnosti koju je ova administracija donijela našem gradu."

Brojni prosvjedi zbog ICE-a

Ministarstvo pravosuđa odbilo je komentirati. No, američka državna odvjetnica Pam Bondi objavila je u petak navečer poruku na društvenoj mreži X u kojoj je poručila: "Podsjetnik svima u Minnesoti; Nitko nije iznad zakona."

Bilo bi vrlo neobično da savezni tužitelji pokrenu slučaj kriminalne zavjere na temelju izjava javnih dužnosnika o vladinim politikama.

Trumpova administracija poslala je gotovo 3000 saveznih agenata u Minnesotu od početka prošlog tjedna, što je izazvalo bijesne prosvjede u Minneapolisu zbog porasta broja imigracijskih agenata na ulicama najmnogoljudnijeg grada u državi. Sukobi između stanovnika i saveznih službenika postali su sve napeti nakon što je agent ICE-a 7. siječnja u Minneapolisu smrtno upucao američku državljanku Renee Good (37) za volanom njezina automobila, što je izazvalo svakodnevne prosvjede koji su se proširili na druge gradove.

'Deportacije siju kaos i strah'

Iako je pozvao prosvjednike da ostanu mirni, Walz je također potaknuo građane da snime video zapise svih uhićenja ili drugih susreta između agenata ICE-a i javnosti kako bi stvorili bazu podataka za potencijalno "buduće kazneno gonjenje" nezakonitih djela od strane policije.

Walz i Frey više su puta zahtijevali da Trump prekine raspoređivanje ICE-a, rekavši da je militarizirana deportacija nepromišljena operacija usmjerena na sijanje kaosa, straha i naslovnica te da dovodi civile u opasnost.

Zamjenik američkog državnog odvjetnika Todd Blanche ranije ovog tjedna okrivio je Walza i Freya za sukobe i rekao da je usredotočen na njihovo zaustavljanje "bilo kojim potrebnim sredstvima".

