Brutalno iživljavanje agenata: Čovjeka u donjem rublju izvukli na -10 stupnjeva

Naoružani službenici agencije za imigraciju i carinsku zaštitu (ICE) u nedjelju su u Saint Paulu u Minnesoti nasilno upali u kuću američkog državljanina ChongLyja "Scotta" Thaoa i potom ga u donjem rublju izvukli na ulicu, prenosi ABC News.

U razgovoru za Associated Press (AP), Thao je ispričao da ga je snaha probudila i rekla da maskirani agenti lupaju po vratima. Nije htio otvoriti, nakon čega su agenti nasilno ušli u kuću i uperili pištolje u njegovu obitelj.

"Drhtao sam. Nisu pokazali nikakav nalog, samo su razvalili vrata", prisjetio se 56-godišnjak, koji je inače već desetljećima državljanin SAD-a.

Objavljena snimka

Dok su ga privodili, snahu je zatražio da pronađe njegove identifikacijske dokumente, ali agenti su rekli da ih ne žele. Potom su ga u lisicama, obučenog samo u sandale i donje rublje te dekicom omotanom oko ramena, izveli iz kuće. Brutalnima scenama svjedočio je i njegov unuk (4). Pojedini mediji ističu da je temperatura iznosila oko minus 10 Celzijevih stupnjeva.

Objavljena je snimka na kojoj se vidi kako agenti privode muškarca, dok susjedi viču, zvižde i govore im da ga puste na miru.

Thao je kazao da su ga agenti odvezli "usred ničega" i natjerali da po hladnoći izađe iz automobila kako bi ga fotografirali. Tražili su ga osobnu iskaznicu, iako mu ranije nisu dopustili da je uzme. "Bojao sam se da će me pretući", navodi 56-godišnjak.

'Ciljana operacija'

Nakon što su napokon shvatili da je riječ o državljaninu SAD-a bez dosjea o kaznenim djelima, agenti su ga nakon par sati vratili u kuću. Natjerali su ga da im pokaže osobnu, a nakon toga su otišli bez ikakve isprike.

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) navelo je da je bila riječ o "ciljanoj operaciji" u sklopu potrage za dvoje osuđenih seksualnih prijestupnika za koje tvrde da žive na Thaovoj adresi.

Međutim, obitelj Thao kategorički je negirala tvrdnje i DHS optužila za laž i obmanu. Thao je naveo da u unajmljenoj kući stanuju samo on, snaha i unuk. Ističe da nitko od njih, kao ni vlasnik nekretnine, nisu navedeni u minnesotskom registru seksualnih prijestupnika.

Podsjetimo, ICE se suočava s valom kritika stanovnika i lokalnih čelnika zbog uhićenja koja provode bez naloga, agresivnih sukoba s prosvjednicima, ali i ubojstvom Renee Good, majke troje djece koju je početkom siječnja vatrenim oružjem upucao agent. Savezne vlasti tvrde ga je žena pokušala pregaziti, no postoji snimka na kojoj s vidi kako se Goodino vozilo u trenutku pucnjave okreće od agenta.

