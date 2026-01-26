Vučić napravio show na sjednici Vlade: 'Sram vas bilo! A hoćete vozača, sekretaricu, sve...'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sudjelovao je na tematskoj sjednici Vlade Srbije u nedjelju. Na početku sjednice je ministar financija Siniša Mali govorio o organizaciji svjetske izložbe Expo 2027, piše Telegraf.

"Bit će ovo najveća izložba ikada, 132 zemlje potvrdile su sudjelovanje. Potpisali smo ugovore s 41 zemljom, još 16 ugovora je spremno za potpisivanje. Imamo međunarodnu verifikaciju svega što radimo", poručio je Mali.

"Moramo sve ključeve dati sudionicima do 1. prosinca. Gradimo paviljone vezane za zonu najbolje prakse. 1500 stanova i hotel sa 4 zvjezdice. Imat ćemo završetak novog nacionalnog stadiona. Preko 100 kompanija podizvođača. Ogromne stvari kada radimo kada je infrastruktura u pitanju", dodao je.

Tada je riječ preuzeo Vučić. "Lijepo je napravljena prezentacija. Znam da Siniša zna, ali da vas obavijestim. Naravno da je ovo teško i da teško ide. Kinezi hoće raditi, Srbi neće raditi. Hladno im je. Teško je razgovarati s našim kompanijama. Što imam da im zamjerim, koliko vas je bilo na novogodišnjim odmorima kada smo imali najveći pritisak oko električne energije, dok nam se dio građana smrzavao", upozorio je Vučić, prenosi Telegraf.

"Direktori javnih poduzeća, neke koje ja moram razbuditi da vide da ljudi u Ivanjici, Loznici, Valjevu nemaju struju. Ne pričam o političkim protivnicima, ja ovdje pričam o nama. Mi imamo utakmicu sa sobom. Ako nemate dovoljno energije i želje da se nešto promijeni, molim vas da napustite ta mjesta", rekao je Vučić.

'Priopćite ministrima da nema odmora'

Predsjednik Srbije se izravno obratio premijeru Đuri Macutu: "Da bismo garantirali sigurnost, gospodine Macute, priopćite ministrima da nema odmora i nema vikenda. Ili će raditi ili idite s inicijativom da se smijene, ili ću to napraviti ja. Nije narod birao Vladu da ih gleda po egzotičnim destinacijama, nego da rade", ustvrdio je.

Ukazao je na izvješća koja govore da za definiranje konačne nacionalne pozicije po pitanju razvoja primjene nuklearne energije u mirnodopske svrhe i izradu strategije potrebno od godinu i do dvije.

"Zamislite da vam ja kažem da izradimo strategiju koje nam je oružje potrebno. Dvije godine pa dok nabavimo to je još četiri godine pa za šest godina bit ćemo spremni braniti zemlju. Nemojte meni ljudi da govorite, ja sam u državi duže nego svi vi ili najveći dio vas. Znam kako funkcionira država, znam svako ministarstvo, znam svaku upravu, znam sve", naveo je.

"Pitam što nemamo saniteta, kažu da nisu uzeli leasing. Znate da mi govorite da ne možemo spasiti ljude jer netko nije uzeo leasing. Nemojte spavati, prvo riješiti problem. Postavljen si da riješiš problem", rekao je.

"Je li moguće da imamo problem sa sanitetom koji ne košta ništa? Od bijesa bih uskočio u ovo staklo ovdje ispred sebe. Je li ova uprava, ona uprava, leasinge, koga bre to briga u narodu? Narod želi da mu se riješi problem", istaknuo je.

"Sram vas bilo, a hoćete vozača, da lijepo živite. Sekretaricu, kombinaciju, sve. Ne znate o čemu je riječ? Znate isto što i ja, predsjedniče Vlade", nastavio je.

'Šta je, bre, ovo ljudi!?

Pozvao je Macuta da sjedne i porazgovara s ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom jer nisu smanjene liste čekanja. "Nemojte spavati dok to ne napravite. Radite zajedno", poručio je.

Pitao je koliko su općina obišli ministri u prethodnom razdoblju. "Sa svim obavezama obišao sam više općina nego svi vi zajedno. Što ste se vezali za kancelarije u Beogradu. Znam ja šta je, treba čuti i ružnu riječ o sebi, istrpjeti kritiku. Narod nikad nije zadovoljan. Takva je priroda ljudi", napomenuo je.

Osvrnuo se i na diplomaciju, kazavši da pojedini diplomati ne žele ići u Argentinu ili neku afričku zemlju, nego u Pariz, London, Moskvu Ili Rim. "Šta je bre ovo, ljudi? Ja mogu dati svoj najveći doprinos ako sam u Londonu, ma nemoj. Nisi ti tu da odlučuješ ideš li tamo ili ovamo", izjavio je.

Srbiju ponovno očekuje hladno vrijeme i Vučić je najavio da će biti smijenjeni ministri ako ponovno bude problema s opskrbom električnom energijom. "Spremite se za sedam, osam dana. Posijecite drveće. Narod mora imati struju. To što je netko iracionalan ponekada ne tiče se kakve ćete vi odluke donijeti", rekao je Vučić

Obratio se i ostalim ministrima nezadovoljan dosad napravljenim. "Zašto nismo radili? Kasnimo. Nijedno pitanje nije zlonamjerno, ali nijedno nema odgovora i neće ih ni biti", zaključio je.

"Nisam stručan, ali zamolio bih vas da se posvetite obrazovanju i znanosti. Blokaderi su nanijeli desetljetnu štetu. Moramo to vrijeme koje su nam pojeli nadoknaditi... Napunili smo Sloveniju našom djecom. Zato sad hrabro u reforme i pokažite viziju, brinite o budućnosti, ne o onima koji bi htjeli da nam pojedu i budućnost", nastavio je.

Ponovno se osvrnuo na Expo. "Mijenjajte domaće firme koje nisu u stanju odgovoriti. Oni jednostavno ne mogu pratiti Kineze. Svuda je mučenje. Kineski radnik može otići daleko od kuće i raditi za praznike, mi ne možemo. Ne možemo raditi u više smjena. U kriznim situacijama rješavajte stvari", ponovio je.

