Vučić priznao: 'Podcijenili smo hrvatsku vojsku prije 30 godina, danas nismo tako glupi'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je u utorak iz Davosa da će srbijanska vojska iduće godine biti među prvih 50 u svijetu, prenose srpski mediji.

Vučić, koji također sudjeluje na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, komentirao je najnoviji Global Firepower Index, odnosno analizu vojne snage 145 zemalja svijeta za 2025. godinu, prema kojem je Srbija zauzela 63 mjesto.

Pritom se osvrnuo i na Hrvatsku koja je smještena na 74 mjesto. Vučić smatra da zaslužuje bolju poziciju: "Hrvatska ima veoma snažnu vojsku. Nitko tko je ozbiljan i odgovoran ne smije to podcijeniti. To smo činili prije 30 i nešto godina. Danas nismo glupi. Glupo je kad morate učiti iz svojih grešaka, a ne tuđih. Ali bolje je da ikada naučite nego nikada", kazao je Vučić.

Ulaganje u vojsku

Naglasio je kako njegova zemlja mora još jačati svoju vojsku što će, kako je rekao, i nastaviti činiti kako bi iduće godine bila smještena na višu poziciju.

"Naša će vojska iduće godine biti mnogo bolje plasirana i po ovim indeksima koje američki časopisi daju, vjerujem da ćemo ući u prvih 50, što je gotovo nevjerojatno za zemlju naše veličine. Mnogo ćemo napraviti na naoružavanju i opremanju", rekao je Vučić.

Global Firepower Inde izračunava se na temelju 60 kriterija kako bi se utvrdilo koje nacije imaju najsnažnije oružane snage. Rangiranje se ne temelji samo na veličini vojske ili vojnoj potrošnji, nego sveobuhvatnoj sposobnosti države da projicira i održava vojnu moć.

Pritom se gleda aktivno i pričuvno vojno osoblje, brojnost vojne opreme i vozila, logističke kapacitete i infrastrukturu.

POGLEDAJTE VIDEO: Svijet strepi od Trumpa u Davosu: Sve je moguće nakon bizarnog pisma norveškom premijeru