FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SADA SVE ZNATE /

Dan odluke na Euru: Gdje i kada pratiti ključne rukometne dvoboje?

Dan odluke na Euru: Gdje i kada pratiti ključne rukometne dvoboje?
×
Foto: Johan Nilsson/tt/shutterstock Editorial/profimedia

Dan prepun rukometnih uzbuđenja

26.1.2026.
23:28
Sportski.net
Johan Nilsson/tt/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Europsko rukometno prvenstvo ulazi u ključnu fazu. U Skupini II drugog kruga u Malmöu situacija je krajnje neizvjesna jer su čak četiri reprezentacije izjednačene s po četiri boda. Današnji dvoboji stoga izravno odlučuju o putnicima u polufinale.

Island lovi polufinale protiv neugodne Švicarske

Dan otvara dvoboj Islanda i Švicarske u 15:30. Islanđani su nakon impresivne pobjede nad Švedskom postali favoriti skupine i novim bodovima rade golem korak prema završnici. Švicarska je, unatoč porazu od Hrvatske, pokazala kvalitetu te će predvođena vratarom Nikolom Portnerom tražiti iznenađenje.

Švedska pod pritiskom u derbiju s Mađarskom

Od 20:30 sati na rasporedu je derbi između domaćina Švedske i Mađarske. Nakon poraza od Islanda, svjetski doprvaci su pod golemim pritiskom pred svojom publikom. Zvijezde poput Jima Gottfridssona morat će pronaći rješenje za čvrstu mađarsku obranu, koju s vrata vodi sjajni Kristóf Palasics.

Dan prepun rukometnih uzbuđenja, koji uključuje i ključni ogled Slovenije i Hrvatske (18:00), možete pratiti na programu RTL 2 te na online platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Njemačka se raspala! Danci grabe prema polufinalu...

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026IslandMađarskašvedskašvicarska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SADA SVE ZNATE /
Dan odluke na Euru: Gdje i kada pratiti ključne rukometne dvoboje?