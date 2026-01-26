Dan odluke na Euru: Gdje i kada pratiti ključne rukometne dvoboje?

Europsko rukometno prvenstvo ulazi u ključnu fazu. U Skupini II drugog kruga u Malmöu situacija je krajnje neizvjesna jer su čak četiri reprezentacije izjednačene s po četiri boda. Današnji dvoboji stoga izravno odlučuju o putnicima u polufinale.

Island lovi polufinale protiv neugodne Švicarske

Dan otvara dvoboj Islanda i Švicarske u 15:30. Islanđani su nakon impresivne pobjede nad Švedskom postali favoriti skupine i novim bodovima rade golem korak prema završnici. Švicarska je, unatoč porazu od Hrvatske, pokazala kvalitetu te će predvođena vratarom Nikolom Portnerom tražiti iznenađenje.

Švedska pod pritiskom u derbiju s Mađarskom

Od 20:30 sati na rasporedu je derbi između domaćina Švedske i Mađarske. Nakon poraza od Islanda, svjetski doprvaci su pod golemim pritiskom pred svojom publikom. Zvijezde poput Jima Gottfridssona morat će pronaći rješenje za čvrstu mađarsku obranu, koju s vrata vodi sjajni Kristóf Palasics.

Dan prepun rukometnih uzbuđenja, koji uključuje i ključni ogled Slovenije i Hrvatske (18:00), možete pratiti na programu RTL 2 te na online platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Njemačka se raspala! Danci grabe prema polufinalu...