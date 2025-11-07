Suzana Mančić iskreno progovorila o zetu koji je 23 godine stariji od njezine kćeri

Bivša loto djevojka Suzana Mančić (68) za srpski Kurir progovorila je o vjenčanju svoje kćeri Teodore Kunić (31), a otkrila je i što misli o kćerinom novopečenom suprugu, odnosno svom zetu brigadnom generalu Miroslavu Talijanu.

''Da je ona starija od njega, ni to ne bi svima bilo po volji. Smatram da muškarac treba biti stariji od žene i nemam ništa protiv te razlike. Njezin suprug je vrlo zgodan muškarac koji vodi računa o sebi'', rekla je Suzana za Kurir pa progovorila o vjenčanju.

''Vjenčanje je bilo predivno. Svi smo zadovoljni, sve je bilo baš onako kako je Teodora željela i zamišljala. Bila je to manja ceremonija s oko 80 najbližih gostiju, a glazba je bila fantastična. Pjevali su mladenka, njezin otac Nebojša Kunić i Biljana Jevtić'', dodala je Suzana.

Tko je general koji je osvojio srce kćeri Suzane Mančić?

Novi zet obitelji Mančić, Miroslav Talijan, je brigadni general vojske, a od Teodore je stariji čak 23 godine. General Talijan iza sebe ima dva braka te petero djece.

Ovo nije bio prvi put da je Suzanina kći Teodora Kunić stala pred oltar. Javnosti je poznata da se prije nekoliko godina udala u Las Vegasu za 20 godina starijeg američkog milijunaša. No, brak nije potrajao.

